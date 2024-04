Farol Econômico

Principais estruturas ferroviárias do estado têm destinos incertos

População do Subúrbio está há três anos sem utilizar o transporte ferroviário

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de abril de 2024 às 05:00

Ilustração mostra como deveria ficar estrutura do VLT Crédito: Divulgação

Caminhos desconhecidos

Quando se fala em transporte sobre trilhos na Bahia, a conversa, quase sempre, ruma para a incerteza – e, em muitos casos, em direção ao retrocesso, como é o caso do projeto que envolve a implantação do VLT. Entre idas, vindas e justificativas, o fato é que a população do Subúrbio Ferroviário está há três anos poder utilizar os trilhos, que foram retirados para a substituição do equipamento. No caso do transporte de cargas, a novela envolvendo o que sobrou da estrutura da FCA no estado se arrasta ano após ano, enquanto outros corredores ferroviários avançam país afora. O projeto mais bem encaminhado é o da Fiol que, após mais de uma década de atraso, ganhou fôlego com a concessão do trecho 1, entre Caetité e Ilhéus, para a Bamin.

Vale na pista

Quem acompanha o desenvolvimento da Fiol diz que ganhou força recentemente um antigo buchicho sobre a entrada da Companhia Vale do Rio Doce como investidora no projeto. É uma conversa antiga e recorrente, que já sobreviveu inclusive a mudanças no comando da Bamin. O que se diz agora é que a gigante brasileira estaria acenando com parte dos recursos que a Bamin tenta encontrar no mercado para concluir o seu complexo logístico e mineral, que inclui a mina, a ferrovia e o Porto Sul, em Ilhéus. Quem olha de fora teme o efeito de tornar a maior reserva de ferro já identificada na Bahia em apenas mais um projeto no portfólio da gigantesca Vale. Mas há quem veja um ponto positivo nisso: com a quantidade de minério de ferro que a mineradora já tem, o interesse dela na Bahia pode ser apenas no potencial do corredor logístico.

Potencial

Apesar de começar as operações em 2027 ancorada na movimentação anual das 26 milhões de toneladas de minério de ferro da Bamin, a Fiol deve se tornar muito maior que isto. Espera-se que atenda o agronegócio, outras mineradoras e que ajude a formar um novo corredor para importações e exportações no Sul da Bahia.

Codeba no campo

A nova direção da Codeba segue firme na ideia de apresentar a quem tem cargas para movimentar o potencial dos portos baianos. Com presença confirmada na próxima Bahia Farm Show, de 11 a 15 de junho, a companhia espera repetir o trabalho desenvolvido durante a última feira Intermodal, em São Paulo, quando se juntou com os operadores portuários para vender o potencial da Bahia para o mundo.

Bahia Farm

Todas as novidades da 18ª edição da Bahia Farm Show 2024 serão apresentadas pelo presidente da Feira e da Aiba, Odacil Ranzi, durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (4). O evento acontecerá presencialmente dentro do Complexo da Bahia Farm Show, no auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), e terá transmissão ao vivo pelo Youtube da Aiba.

Portos na tela

A 19ª edição do Encontro Anual de Usuários dos Portos da Bahia (EAU), tradicional evento promovido pela Usuport desde 2004, terá como tema central um passeio pelo histórico de atuação da associação em defesa da competitividade de suas associadas e do desenvolvimento logístico do estado da Bahia. O evento acontece no dia 08 de maio e será inteiramente em formato virutal, com transmissão ao vivo pelo canal da Usuport no Youtube.

Caminhões

Em 2024, a concessionária Bravo Caminhões e Ônibus projeta um aumento nas vendas de caminhões seminovos em até 100%, seguindo uma tendência do mercado nacional. Uma novidade para este ano é a loja conceito BraVC, com produtos personalizados com a marca da Bravo. “A nossa loja de souvenir foi pensada no cliente que vive nas estradas. A ideia é oferecer algo especial, aproximar e enriquecer a experiência dos nossos clientes”, pontua Alessandra Lobo, CEO da Bravo.

Investimento