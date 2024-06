Navegação

Salvador volta a ter linha marítima direta com a China depois de 13 anos

Navio da MSC passará a sair do Tecon semanalmente para a Ásia a partir do mês de julho

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de junho de 2024 às 05:00

Salvador passará a contar com linha marítima direta para a China Crédito: Divulgação

Partiu China

O Porto de Salvador voltará a ter uma linha direta de navegação para a China depois mais de 13 anos. Com o início da operação, que terá saídas semanais, previsto para acontecer a partir de julho, a novidade já foi inclusive antecipada para alguns produtores rurais, durante a última Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. Outra novidade é que esta será a primeira vez que navios de contêineres com 366 metros de comprimento atracarão no país. Para isso, os 16 metros de profundidade do berço do Tecon Salvador, do grupo Wilson Sons, foi apontado como fundamental.

Um dia e muito mais

Com capacidade total para 14 mil contêineres de tamanho padrão (TEUs), o navio deve demorar entre 34 e 38 dias para chegar à China a partir de Salvador – será um dia a menos de viagem em relação à saída do Porto de Santos. Entretanto, esta foi apenas uma das vantagens apresentadas na operação pela capital baiana. No caso do escoamento do algodão, que deve ser um dos carros-chefe da operação, o custo de escoamento por tonelada por aqui é de R$ 360, contra algo entre R$ 400 e R$ 500, em Santos. Entre o Oeste da Bahia e o litoral paulista, cada caminhão tem um gasto em torno de R$ 1,5 mil apenas com pedágios.

Potencial

A embarcação da MSC vai sair da China, passar pelo Canal do Panamá, Porto de Suape (PE) e Salvador e rumar de volta à Asia pelo Sul da África. As expectativas são de que boa parte do navio esteja carregado com algodão baiano, mas não apenas com ele. A linha de navegação abre uma janela de oportunidades para exportações baianas. As apostas mais quentes, além da fibra natural, se voltam para celulose e cargas refrigeradas, essencialmente carnes. Em relação a importações, o horizonte se abre para praticamente tudo o que a indústria chinesa é capaz de produzir.

Riscos

Quem acompanha a operação em curso acredita que existem alguns riscos que precisam ser superados para que ela realmente se torne perene. O maior deles está relacionado à resposta da concorrência, tanto em outros portos, quanto no serviço marítimo em si. Uma operação como esta é bastante positiva para muitos, mas cria incômodos em outros tantos.

Crédito junino

As festas juninas são, de longe, as mais aguardadas entre os nordestinos. E quem vive do comércio tem uma razão a mais para a expectativa. Este ano, a concessão de Microcrédito do Itaú Unibanco teve aumento de 39% entre março e maio, meses que antecedem a festividade. O dado é 96% superior em relação ao mesmo período em 2023. Na Bahia, a alta foi de 33% no volume de crédito concedido – 69% maior que o registrado em igual período de 2023. O banco também fortaleceu a oferta da linha no Nordeste, com aumento de especialistas na oferta do produto. Com esses fatores, o banco registrou um aumento de 14% em sua carteira também nos meses de março a maio deste ano.

Novos leitos

A Clínica Florence ampliou sua capacidade de atendimento, com a criação de 34 novos leitos em Salvador. O investimento foi de aproximadamente R$ 20 milhões, com a expectativa de criar até 150 novos postos de trabalho, segundo Lucas Andrade, cardiologista, idealizador e diretor executivo da Clínica Florence. "Além do impacto na assistência, a expansão também traz contribuição para a economia regional", avalia. Após a realização das obras, a estrutura física passou de 4.531 m² para 6.812 m² de área construída em estrutura horizontal, incluindo novas alas e a ampliação de áreas como cozinha, backoffice e jardim.

