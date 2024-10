Outro lado

VLI garante que vai investir mais de R$ 12 bilhões em malha férrea da Centro-Atlântica

O informe da VLI é uma resposta à nota publicada pelo Farol Econômico desta quinta-feira (dia 24), com a análise de especialistas na área de infraestrutura sobre a proposta de renovação que foi apresentada pela empresa. Estes analistas garantem que o previsto no contrato é o percentual de "94,3% do capex capital (R$ 11,7 bilhões) em material rodante" – ou seja, locomotivas e vagões. O restante do capex, chamado de recorrente, seria utilizado apenas para a manutenção da via.