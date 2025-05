COLUNA DO MARROM

É O Tchan mais uma vai se apresentar na Europa no mês de junho na Espanha, Suíça e Holanda

Grupo comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington vai levar o suingue baiano para o velho mundo

Osmar Marrom Martins

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:45

É O Tchan Crédito: Divulgação

O grupo É O Tchan arruma as malas para uma breve turnê na Europa no mês de junho. E começa na sexta-feira, 13 de junho no Madri Folia, que acontece no Opus Vip Club, em Madri, na Espanha; dia 14 (sábado), o show do grupo é na cidade de Genebra, na Suíça; já no domingo (15) será a vez do público presente no Festival Bom Brasil, na cidade de Amsterdã, na Holanda, balançar ao som dos sucessos do grupo. Com o comando dos vocalistas Beto Jamaica e Compadre Washington, o grupo vai embalar o público com os sucessos desses mais de 30 anos de carreira, marcados por suas coreografias icônicas. “Vai ser incrível! O Tchan se sente honrado em representar a arte e a música da Bahia e do Brasil em diferentes partes do mundo”, conta Beto Jamaica. “Vamos levar o balanço do nosso gingado para brasileiros e gringos! Vai ser só alegria”, completa Compadre Washington>

O premiado espetáculo "Bululú – Estórias da Invenção do Mundo" retorna cartaz>

Depois de conquistar a mais importante categoria do Prêmio Braskem de Teatro 2016, a de melhor espetáculo adulto, além do prêmio de melhor ator, dividido de forma inédita entre os intérpretes Danilo Cairo e João Guisande, o espetáculo "Bululú – Estórias da Invenção do Mundo" retorna ao palco em Salvador em junho. A temporada acontece entre os dias 13 e 15, às 20h, na Casa Rosa (no dia 15, haverá uma sessão extra às 17h).>

Belô Velloso lança Toda Sexta-Feira 3.0 em nova roupagem>

Na madrugada de hoje exatamente à meia-noite, a cantora Belô Velloso apresenta ao público o single “Toda Sexta-Feira 3.0”, uma ode à cultura baiana que pulsa entre a tradição e a modernidade. A canção, assinada por Adriana Calcanhotto, ressurge quase três décadas depois em nova roupagem, sob o selo da ALÁ Comunicação, trazendo frescor, emoção e identidade a um clássico que atravessa o tempo. O lançamento da faixa será celebrado com um show intimista no mesmo dia, às 21h, na Casa da Mãe – Espaço Cultural no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. “‘Toda sexta-feira’ é uma canção de tamanha importância na minha vida e carreira que é possível ser revisitada por mim mesma. Nessa versão 3.0 encontro, com Zé Neto, Thiago Simões (a banda Colibri em sua essência) num arranjo potente e também vindo da alma, assim como a original guiada pelo violão de Adriana Calcanhotto”.>

Belô Velloso Crédito: Sarah Mirella

Além da música, Márcia Castro revela outro talento: nutricionista>

A cantora Marcia Castro, conhecida por encantar palcos com sua voz e agora também nutricionista, acaba de ser selecionada para apresentar seu estudo inovador no evento NUTRITION 2025, importante Congresso realizado pela American Society for Nutrition, em Orlando, Flórida, no dia 1º de junho. Com o título "Prevalência do risco de transtornos alimentares e percepção dos sinais fisiológicos de fome e saciedade em universitários de São Paulo", a pesquisa de Marcia Castro lança luz sobre uma questão urgente e delicada: os transtornos alimentares, que afetam cada vez mais jovens em um mundo onde a relação com a comida é constantemente bombardeada por pressões e padrões irreais.>

Márcia Castro Crédito: Pedrita Junckes

Tum Tum Tum>

1 - Raro92, mais novo álbum do ator, músico, compositor e escritor carioca Thiago Thomé, a ser lançado no próximo dia 05 de junho, numa parceria com a Universal Music, em todas as plataformas musicais. Raro92 - fruto do amor com a escritora e influenciadora baiana Bárbara Carine, (que está esperando um filho) e o amor duradouro do multiartista pela potência simbólica, cultural e espiritual da Bahia. É um convite para que o filho — e o público — descubram, cada um a seu modo, o próprio território afetivo. >

2 - Foi um sucesso a abertura da exposição Dichotomie, na Fundação Paulo Coelho em Genebra, na Suíça. No comando a talentosa artista plástica Christina Oiticica, com os baianos Txa Txu Pataxó, Marcos Mendonça, curador e Sérgio Zalis. Chris desenvolve um belo trabalho valorizando a natureza de forma criativa.>