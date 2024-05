A intervenção política de Lula na Petrobras

A Petrobras tem sido, mais uma vez, vítima dos caprichos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que insiste em tratar a empresa brasileira como um instrumento de seu poder político. A recente demissão de Jean Paul Prates da presidência da estatal é mais um capítulo lamentável dessa ingerência política nociva que ameaça a integridade e a eficiência da companhia.

Importante destacar que a Petrobras é uma empresa gigantesca e não pode ser um braço estendido da agenda política do presidente da República, com desprezo às diretrizes de governança corporativa e às necessidades do mercado. Só no ano passado, a estatal teve um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, e esteve no ranking Forbes Global 2000 das maiores empresas do mundo.