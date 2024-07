O QUE PENSA O CORREIO

As falas desastrosas de Lula na Bahia

A recente passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Bahia deveria ter sido marcada pelas inaugurações e por anúncios de mais investimentos. No entanto, as declarações polêmicas e controversas do petista acabaram por ofuscar qualquer agenda positiva planejada para a visita.

Nas entrevistas concedidas a rádios baianas, Lula voltou a tecer críticas contundentes ao Banco Central e ao mercado financeiro. Ele fez afirmações sérias sobre a autonomia da instituição e insinuou influências ideológicas do presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto. Tais posicionamentos, além de inoportunos, refletem uma visão preocupante sobre a condução da política econômica e a estabilidade financeira do país.

A verborragia do chefe do Palácio do Planalto resultou no aumento do dólar, o que poderia, por tabela, pressionar a inflação e impactar o consumo das famílias ao longo dos próximos meses. Ao afirmar já fora da Bahia que “responsabilidade fiscal não são palavras, mas compromisso do governo” , Lula reconheceu que suas declarações anteriores foram equivocadas e prejudiciais ao nosso país.