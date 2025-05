O QUE PENSA O CORREIO

E quem cuida da gente, governador?

O crime organizado na Bahia já não se esconde. Exibe seu poder em vídeos, distribui armas, impõe toques de recolher e celebra alianças com fogos de artifício visíveis a todos

A pergunta deste editorial tem sido feita por muitos baianos desde que o governador petista Jerônimo Rodrigues se esquivou da responsabilidade e disse “eles cuidam deles” ao ser questionado sobre a “festa” promovida pela facção criminosa Tropa do A, que comemorou publicamente sua aliança com o Primeiro Comando da Capital, grupo criminoso paulista. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, bandidos aparecem, sem medo, proclamando que bairros como Sussuarana, Baixa da Paz e outras comunidades de Salvador agora pertencem ao PCC. >

Diante disso, a reação do governador escancara o abismo entre o Estado e a população: “Eu trato do meu papel, eles cuidam deles”. É justamente aí que mora o problema. Quando o chefe do Executivo se exime de responsabilidade diante da atuação escancarada de facções em território baiano, o recado é claro: o Estado se limita ao que está no papel. Já a realidade concreta - das ruas, vielas e comunidades - é dominada pelo crime organizado. E à população, resta o silêncio forçado, o medo imposto e a submissão a uma força paralela que se organiza com fogos, armas e símbolos próprios.>