Erros fazem Lula perder apoio até na Bahia

O encarecimento da cesta básica agrava a sensação de perda de poder de compra e gera crescente insatisfação popular

Além das falhas econômicas, a gestão petista também enfrenta dificuldades graves de comunicação. A recente crise do Pix, em que rumores sobre uma suposta taxação geraram pânico, expôs a inabilidade do governo em dialogar com a população. A falta de clareza nas mensagens oficiais alimenta boatos e desgasta ainda mais a imagem do governo.>