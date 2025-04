O QUE PENSA O CORREIO

Governo Lula precisa explicar por que ignorou os alertas sobre as fraudes no INSS

Desde 2023, os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) já apontavam os indícios de fraude no sistema de convênios

A revelação da fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um escândalo de proporções inaceitáveis. Estima-se que mais de R$ 6,3 bilhões foram subtraídos indevidamente de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Isso mesmo: idosos, com despesas elevadas com medicamentos e sustento básico, foram vítimas de um esquema criminoso institucionalizado - e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa explicar por que ignorou os alertas e permitiu que isso acontecesse. >

Desde 2023, os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) já apontavam os indícios de fraude no sistema de convênios do INSS. Em 2024, o próprio TCU determinou medidas corretivas. A inércia foi tamanha que culminou na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, após ele se tornar alvo de investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Sua gestão não apenas ignorou as determinações legais, como contribuiu para perpetuar um esquema lesivo e vergonhoso.>