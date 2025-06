COLUNA BRUNO WENDEL

Traficantes 'vira-folhas' são responsáveis por ataques com fuzis e granada

Ação aconteceu em Lauro de Freitas

Os dois eram integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e viram a casaca, ou seja, passaram para o lado do grupo adversário, o Comando Vermelho (CV). Os disparos de armas de fogo só cessaram por volta das 6 horas, quando parte da população já saía para o trabalho. Foram mais de três horas de tiroteio, que tiraram o sono dos moradores.>