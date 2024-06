O QUE PENSA O CORREIO

Lula prejudica o país com ataques ao Banco Central

A autonomia do Banco Central é um pilar essencial para garantir a estabilidade econômica e a confiança dos investidores

Editorial

Publicado em 21 de junho de 2024 às 05:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou, nos últimos dias, suas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma tentativa clara de transferir a responsabilidade pelos problemas econômicos do país. Esta estratégia é não apenas improdutiva, mas também perigosa para a estabilidade econômica do Brasil.

Lula criticou ontem a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Em sua declaração, o petista questionou a autonomia do Banco Central e sugeriu que a decisão atendia a interesses de especuladores. Tais acusações são graves e revelam um entendimento preocupantemente limitado sobre a relevância da independência do BC.

Além das críticas públicas de Lula, o seu partido, o PT, ingressou com uma ação popular na Justiça Federal contra Campos Neto, acusando-o de uso político do cargo. Essa ofensiva judicial é um claro movimento para desviar a atenção dos reais problemas enfrentados pelo país, que são consequências de uma série de fatores complexos e não apenas da política monetária adotada pelo Banco Central.

É essencial que o governo federal se concentre em implementar políticas econômicas robustas e eficazes, em vez de procurar bodes expiatórios. O Brasil necessita que o presidente da República trabalhe em conjunto com as instituições para promover o crescimento sustentável e reduzir a inflação. Não custa reforçar que manter a independência do Banco Central é crucial para assegurar um ambiente econômico estável e previsível, o que é fundamental para o desenvolvimento nacional.