Líder do CV solto deixa Aldeia Hippie em alerta, perícia fora do DHPP e assédio sexual

Publicado em 30 de junho de 2025 às 05:00

Aldeia Hippie: líder foragido do CV ainda ameaça a paz >

Se depender do Comando Vermelho, tão cedo a paz e o amor reinarão na Aldeia Hippie, em Arembepe. Apesar da recente ação da Polícia Civil no local, o líder da organização, que transformou a aldeia em refúgio, conseguiu escapar. Trata-se de Edson Santos Cruz, o 'Gana', o Quatro de Copas do Baralho do Crime, procurado por homicídio. >

Ele assumiu o posto no ano passado, com a prisão do irmão, Djavan Conceição, o 'Edcity', em Cuibá, que enviava armas e drogas, além de fazer conexão com quadrilhas bolivianas.>

Gana fugiu com outros 'cabeças-caras' como ‘Pito’; Lucas; ‘R10’; 'TH’; e ‘Tambi’, todos homicidas. Assim, realmente, fica difícil acreditar que o amor vai vencer por lá. >

Traficante Gana, líder do CV em Arembepe Crédito: SSPBA

Perícia fora da alçada do DHPP>

Diante do silêncio de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública Estadual e da União e outros órgãos, o Sindicato dos Peritos Criminais do Estado da Bahia (ASBAC) recorreu a outras três entidades no último dia 25, na tentativa de desvincular a perícia da polícia. >

Desta vez, foram acionadas a Defensora Pública Geral e a Regional de Direitos Humanos na Bahia e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. “Integração física da perícia oficial às instalações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) — estrutura da Polícia Judiciária — vêm sendo desenvolvidas sem diálogo técnico, critério transparente ou justificativa institucional plausível”, diz o documento. >

Imagina um perito para assinar um laudo balístico de auto de resistência (morte em confronto) de um agente do próprio do DHPP? Tirem a suas conclusões. >

Polícia técnica faz perícia após morte de jovem Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Ex-líder sindical e o assédio sexual>

No dia 29 de julho, no Fórum Ruy Barbosa, será a audiência de instrução do processo que apura a denúncia de assédio sexual contra o ex-secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav-BA), Luiz Vitor Moreira Costa. >

Segundo a vítima, uma funcionária, as tentativas começaram com ligações para o celular dela, em que dizia "que tinha sonhos sexuais com ela", "que iria ejacular em sua boca", e a chamava para sair de forma insistente. >