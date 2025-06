COLUNA BRUNO WENDEL

Vídeo mostra o líder da MK logo após ser preso em condomínio de luxo no Ceará

Traficante tinha mandado de prisão por homicídio

Bruno Wendel

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:24

Liderança do MK, Kila é preso no Ceará Crédito: Reprodução

Com as mãos viradas para trás e algemadas, Marivan Elias da Silva, o Kila, é levado por dois policiais para uma unidade da Polícia Civil do Ceará, estado onde foi preso nesta terça-feira (24). Uma das lideranças da facção MK, que atua em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, Kila estava em um condomínio de luxo em Fortaleza, quando foi surpreendido pelos agentes que cumpriam mandado de prisão por homicídio qualificado. >

"A gente fez o monitoramento, localizou a casa e os policiais do Ceará cumpriram os mandados", explicou o delegado António Senna, titular da DH de Camaçari. MK foi cercado por agentes do Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e Delegacia de Narcóticos (Denarc). Kila era monitorado há meses. Ele morava numa casa de dois andares e tinha dois carros na garagem. >

O traficante é investigado por outros crimes contra a vida cometidos por integrantes da facção MK, que tem sigla referente aos seus líderes Meiquinho e Kila. Um dos crimes pelo qual os dois foram denunciados é um duplo homicídio cometido contra Keven Silva Moreira e Isaque Santos da Silva. >

Os dois foram sequestrados, torturados e mortos em 2021, de acordo com denúncia contra os líderes e outros integrantes da MK. No caso, as vítimas foram levadas para um local de armazenamento drogas e armas da facção, onde sofreram agressões, tortura e acabaram mortos a tiros. Os dois foram encontrados nas imediações da rotatória da Ford, próximo ao Parque das Palmeiras.>

Por conta desse e outros crimes, Kila, Meiquinho e Dom, que era o principal executor das ações violentas da facção, entraram, em novembro do ano passado, para o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), lista dos criminosos mais procurados do estado.>