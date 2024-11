O QUE PENSA O CORREIO

Um Brasil ainda dividido

A violência explícita e os discursos inflamados indicam que o Brasil segue em um caminho de intensa polarização política

As explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira trouxeram à tona, mais uma vez, o estado de polarização e divisão que o Brasil vive. A presença de atos violentos em locais de suma importância institucional, como o Supremo Tribunal Federal, revela a extensão de um clima de ódio que ainda se dissemina pela sociedade.

Francisco Wanderley Luiz, o autor do atentado, manifestou antes de sua morte um ódio latente às instituições brasileiras, incluindo o STF e o presidente da República. A violência explícita e os discursos inflamados indicam que o Brasil segue em um caminho de intensa polarização política, onde discursos radicais encontram solo fértil para crescer e estimula ações extremas.

Desde o início de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de pacificar o país. Em seu discurso, citou até uma mensagem do papa Francisco. Afirmou que trabalharia “sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio”. No entanto, dois anos após a promessa, a divisão persiste, e a frustração entre os brasileiros parece crescer.

As estatísticas mostram uma nação ainda profundamente dividida. Levantamento do instituto MDA, feito a pedido da Confederação Nacional de Transporte, divulgado nesta semana, expõe que o governo petista é aprovado por 45,7% da população, enquanto 49,7% o desaprovam. Esse quadro reflete um país onde a polarização se mantém quase inalterada desde a eleição de 2022, marcada por uma diferença mínima entre os votos de Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro.