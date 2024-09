O QUE PENSA O CORREIO

Uma ameaça à saúde pública

A falha na distribuição de vacinas coloca em risco um dos pilares da saúde pública: a prevenção. O Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e envio de imunizantes, falha ao não garantir a regularidade no abastecimento dos estados. O problema é agravado pela falta de transparência e pela incapacidade de prever ou solucionar gargalos na distribuição. Enquanto isso, os pais são obrigados a lidar com a insegurança de não conseguir imunizar seus filhos.

A situação se agrava ainda mais com o recente dado de que milhões de doses de vacinas contra a covid-19 estão prestes a vencer, e 39 milhões de doses já foram perdidas, com um prejuízo de quase R$ 2 bilhões. Como aceitar que o Brasil, um país com capacidade de produção e compra de vacinas, enfrente essa situação enquanto crianças ficam desprotegidas?

O desperdício de imunizantes e o desabastecimento constante são um atentado ao direito à saúde, garantido pela Constituição. As consequências disso são graves. Além de comprometer a saúde imediata da população, com a possibilidade de retorno de doenças como a poliomielite, essa falha mina a confiança no sistema de saúde. As famílias, ao não conseguirem vacinas nos postos de saúde, se desmotivam, o que pode levar a uma redução ainda maior na cobertura vacinal e agrava o cenário.