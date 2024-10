O QUE PENSA O CORREIO

Voto e democracia

O futuro da nossa cidade está em nossas mãos, e o fortalecimento da democracia depende da nossa disposição em participar desse processo eleitoral

Editorial

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 05:00

Milhões de eleitores de todo o Brasil vão às urnas, neste domingo, para escolher seus prefeitos e vereadores. Mais do que um simples ato de cidadania, votar é um compromisso com a democracia e com o futuro das nossas cidades. É nesse momento que temos a oportunidade de decidir quem irá conduzir os rumos de nossa cidade pelos próximos quatro anos e influenciar diretamente áreas como saúde, educação e mobilidade urbana.

O período eleitoral, naturalmente, acirra ânimos. Disputas políticas podem dividir opiniões e até mesmo criar atritos entre amigos e familiares. Mas é importante que, mesmo diante deste momento de acirramento, prevaleça o espírito de respeito e tolerância. As eleições são, antes de tudo, uma celebração da democracia e não devem ser motivo de racha ou conflito.

A democracia se fortalece quando os cidadãos vão às urnas com serenidade e respeito às escolhas de todos e ao resultado do processo eleitoral. A democracia nos garante a possibilidade de escolher nossos representantes de maneira livre e justa, assegura direitos fundamentais, como o de protestar pacificamente, de exigir melhorias nos serviços públicos e de ter acesso a uma justiça imparcial. Ela é o alicerce de uma sociedade que se propõe a ser justa e inclusiva, onde as decisões políticas são feitas pelo povo e para o povo. No entanto, é fundamental que essa participação seja realizada com responsabilidade e, principalmente, em clima de paz.

Ir votar com tranquilidade é uma forma de mostrar que compreendemos o verdadeiro sentido do sistema democrático. Ao depositarmos nosso voto, contribuímos para a construção de uma sociedade melhor, em que o diálogo e o respeito às diferenças são fundamentais. É preciso lembrar que a eleição não é o fim, mas o começo de um novo ciclo de participação popular, em que devemos continuar atentos e engajados no acompanhamento dos governantes eleitos.