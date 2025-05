DE TUDO QUE EU VEJO

Em busca do umami da vida

O valor do prazer profundo em tempos apressados

Gabriela Cruz

Publicado em 18 de maio de 2025 às 10:20

Umami: o quinto gosto Crédito: Criado por IA

Buscar prazer é humano. Todo dia, em algum momento, a gente faz escolhas em nome dessa satisfação imediata: aquele cafezinho fora de hora, o doce depois do almoço, a compra que parecia um mimo e virou um boleto. É instintivo — um jeito de aplacar o estresse, a ansiedade, ou simplesmente de se dar um afago. Mas, nem sempre, essa busca por pequenos prazeres vem sem preço.>

Os japoneses têm um termo para descrever um tipo especial de prazer sensorial: umami, o chamado quinto gosto, que provoca uma sensação de plenitude no paladar. Ele é profundo, complexo e demora a se revelar, diferente do doce ou do salgado, que entregam a recompensa logo de cara. E é aí que mora uma boa metáfora: será que a gente não anda se contentando demais com prazeres “doces” e rápidos, enquanto esquece de buscar experiências mais completas e duradouras?>

É claro que ninguém precisa transformar cada chocolate em uma crise existencial. Mas é importante refletir sobre a frequência — e o impacto — dessas escolhas. Será que esse prazer imediato resolve o problema? Ou só adia? No fim das contas, o desafio é entender até onde vale ir em busca do prazer fácil. E quando é hora de trocar o “gostinho rápido” pela profundidade de um prazer mais pensado, mais nutritivo — como o umami.>

#o_sabor_da_profundidade

O umami é o quinto gosto básico, identificado no início do século 20 pelo cientista japonês Kikunae Ikeda. Vindo de “umai” (saboroso), define aquele sabor profundo, duradouro, que traz conforto e “enche a boca”. Presente em alimentos como queijos maturados, cogumelos, tomates, carnes e frutos do mar, o umami dá corpo aos pratos e convida a uma experiência mais rica e atenta. É ativado por compostos como glutamato, inosinato e guanilato, que se ligam a receptores específicos da língua. Mais do que um gosto, o umami é um convite a saborear o que realmente importa, longe da pressa dos prazeres imediatos.>

#_DFB_Festival

Nem todo prazer vem do prato. Às vezes, ele está no olhar, no arrepio, no impacto de presenciar algo realmente bom. Cobrindo o DFB Festival 2025 em Fortaleza, fui em busca desses “umames” fora da gastronomia — e encontrei dois desfiles que ficaram.>

O primeiro foi o da Catarina Mina, marca que há 15 anos tece moda com colaboração e consciência. Cada peça contava a história das mãos que a criaram. Uma moda que não segue tendências, mas sussurra valores: tempo, paciência, respeito.>

O segundo foi um umami amargo. Em “Quem”, Lindebergue Fernandes transformou a passarela em manifesto. “O que é ser CLT, ou PJ? Qual o valor de um CPF limpo? De um currículo imaculado?” — perguntas que vestiram corpos com ombros desproporcionais, peças invertidas e crochês pesados. Um desfile que desafiou padrões e nos obrigou a olhar para dentro.>

#OSBA_lotando_plateias

Se o umami na gastronomia é aquele sabor profundo, que não se esgota no primeiro contato, na música ele se traduz em experiências que vão além do modismo, deixando uma impressão duradoura. Em Salvador, poucas iniciativas representam tão bem essa ideia quanto as apresentações da OSBA (Orquestra Sinfônica da Bahia). O segredo está nessa combinação entre repertório popular e formação de público e mostra como o prazer sensorial profundo — que exige escuta atenta e repertório — pode ser cultivado.>

#MV_perfeito

Na música pop, onde tudo acontece em velocidade máxima, o cantor sul-coreano Jin (BTS) apostou no oposto com o lançamento de “Don't Say You Love Me”, single que integra seu segundo álbum solo, Echo. O videoclipe, estrelado por ele e pela atriz Shin Se-kyung, fala sobre o fim de um relacionamento com uma estética cinematográfica delicada, filmada em locações icônicas de Singapura. A música é uma balada pop melancólica, que prioriza a emoção e a introspecção, mostrando que até no K-pop existe espaço para um umami emocional — aquela profundidade que demora a se revelar, mas permanece.>

#TCA_de_perto

Na busca por experiências que ultrapassam o prazer imediato, chegou a vez de olhar para a cidade com mais atenção. O Teatro Castro Alves, maior complexo cultural da Bahia, abre suas portas — ainda em obras — para uma visita guiada que promete ser um verdadeiro “umami” para os sentidos. O programa “TCA de Perto – Obras” vai permitir que o público acompanhe de perto o processo de renovação do espaço, em um roteiro educativo que une arquitetura, restauro e memória cultural. As visitas acontecem quinzenalmente, às sextas-feiras, com grupos de 10 pessoas e duração de 90 minutos. Ingressos gratuitos na Sympla.>

#Jojo Ramen + Boia