O resultado das seleções estará disponível a partir de 13 de setembro. Crédito: Divulgação

A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU), com o apoio da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos. O Brazilians Innovating on the Teaching of English (BRITE) (em tradução livre: Brasileiros inovando no ensino de inglês), que busca o aperfeiçoamento e capacitação de professores de inglês que atuem em escolas públicas estaduais e municipais, e o English for Business & Entrepreneurship (em tradução livre: Inglês para Negócios e Empreendedorismo), oferecido para jovens empreendedores de 20 a 35 anos que desejam aperfeiçoar o domínio da língua inglesa.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 28 de agosto e 08 de setembro, através do site da ACBEU . A seleção consiste em três etapas: inscrição e envio da documentação, nivelamento escrito e entrevista oral. A lista de selecionados fica disponível a partir de 13 de setembro e as aulas começam no dia 16 de setembro.

O BRITE é oferecido em cooperação com o escritório regional de Inglês da Embaixada dos EUA no Brasil, e reforça o compromisso da ACBEU com a educação ao fortalecer o ensino da língua inglesa nas escolas públicas brasileiras. O curso vai possibilitar: atualização nos princípios da Abordagem Comunicativa e na metodologia de ensino de línguas em geral; desenvolvimento de habilidades tecnológicas, com foco em Tecnologia da Educação (Ed-Tech) e conceitos do Movimento Maker; desenvolvimento das competências de Letramento Digital; desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas (ler, escrever, ouvir e falar); e multiplicação do conhecimento adquirido através do compartilhamento com colegas da rede pública de ensino.

O programa, com carga horária de 100 horas (distribuídas em dois módulos de 50h), conta com duas opções de turmas, sendo uma delas 100% online – com atividades síncronas via plataforma Zoom e assíncronas – e a outra híbrida, com aulas presenciais complementadas por atividades assíncronas.

Já o English for Business & Entrepreneurship é oferecido pela ACBEU em parceria com o Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro. Em formato híbrido, com aulas presencial e online, o curso disporá de material online para estudo independente, produzido pelo Departamento de Estado Americano. O programa visa aperfeiçoar as quatro áreas da habilidade linguística e ampliar o conhecimento dos participantes sobre como criar, começar e manter um negócio. Assim, tem a proposta de qualificar jovens empreendedores no domínio linguístico e nas competências necessárias para o mundo dos negócios, através da participação de programas promovidos pelo Departamento de Estado Americano, tais como o Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) ou Iniciativa Jovens Líderes das Américas, em tradução livre.