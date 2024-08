EMPREGOS E SOLUÇÕES

Acelera Iaô promove Ciclo de Workshops para afroempreendedores

O Acelera Iaô quer inspirar e expandir ainda mais as mentes aceleradas através do ciclo de workshops, que se estende por quatro semanas, seguindo os temas Empreendedorismo como ação antirracista (13/08), com Ana Gualberto; Expansão de mercado e fortalecimento de marca (20/08), com Najara Black; e Mulher comunicadora (29/08), com Luana Assiz.