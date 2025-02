SERVIÇO

Alta demanda por cuidadores de idosos no Carnaval faz serviço crescer até 70%

Serviço é cada vez mais demandado neste período do ano

O Carnaval de Salvador não movimenta apenas o turismo e o comércio, mas também aquece o mercado de cuidadores de idosos, que vêem a demanda pelos seus serviços crescer até 70% neste período. Com famílias viajando ou aproveitando a festa, a necessidade de assistência especializada para idosos se torna ainda mais evidente, gerando oportunidades para profissionais da área, mas também desafios de oferta de mão de obra. >

A Ammo Enfermagem possui 250 profissionais cadastrados, sendo 140 ativos, mas, segundo a coordenadora, nem sempre é possível atender a todas as solicitações. “A procura aumenta conforme a festa se aproxima, e em alguns momentos não conseguimos atender a todos. Priorizamos os clientes já cadastrados, mas a demanda acaba sendo muito maior do que a oferta de profissionais disponíveis”, ressalta.>

Diferente do que se imagina, a maioria dos clientes que contratam cuidadores durante o Carnaval são famílias locais. Os turistas costumam planejar esse tipo de serviço com mais antecedência, entrando em contato até dois meses antes. Já os moradores da cidade, muitas vezes, buscam cuidadores apenas quando percebem que precisarão de assistência extra, de acordo com Angelina.>