Amigos de Feira de Santana se unem, criam staturp e conquistam mais de 800 clientes

Eduardo Nunes tinha uma empresa de tecnologia com seu amigo André Nobre. O Marcel, que era da turma, também. Todos moravam em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, e eram amigos de happy hour.

Certa feita, um cliente importante procurou Marcel para ele com uma demanda. Marcel até podia contribuir, mas apenas em parte. Do outro lado, estavam os dois amigos que, por coincidência, tinham a competência necessária que restava.

“Aquela velha máxima: um mais um é melhor do que dois. Unimos as empresas para atender esse cliente que era importante e estratégico”, conta Eduardo.

O cliente em questão era o Hospital Estadual da Criança (HCE), que fica em Feira de Santana. A demanda era uma pesquisa de satisfação. O governo do estado exigia que pelo menos 40% dos pacientes fossem entrevistados.

O grande problema era que o hospital funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, portanto era necessário um sistema automatizado. Uma das empresas oferecia pesquisas automáticas via WhatsApp, e a outra tinha um módulo de pesquisa local em tablets.

“Como sabíamos que o WhatsApp sozinho não atingiria os 40%, complementamos com o uso de tablets no hospital e os dados foram enviados para uma única plataforma”, conta Eduardo.

Essa foi a fagulha que originou a startup Wellon. A parte societária foi decidida de forma rápida, mas os três amigos precisaram de cerca de um ano para fazer ajustes que delimitaram as responsabilidades de cada um na empresa.

No momento em que deram vida à Wellon os três amigos, em suas respectivas empresas, já atendiam cerca de 80 clientes, mas com a projeção de atender uma grande instituição lhe deram respaldo no mercado.