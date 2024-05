Aplicativo auxilia na comunicação entre população e gestão pública

Para melhorar e facilitar o atendimento ao cidadão, empresários do ramo da tecnologia criaram o aplicativo Civitas. Um software para celulares Android e iOS, tablets e portal web, destinado à gestão e acompanhamento de solicitações, denúncias, críticas e sugestões atinentes à administração pública.

Lançado no segundo semestre de 2023 e já presente em sete municípios baianos, o aplicativo tem como propósito trazer para o setor público soluções inovadoras em tecnologia, adequando o ambiente político aos mais modernos standards de governança e transparência. O Civitas tem sido usado por Prefeituras, Câmaras Municipais e entes da administração indireta para aproximar o povo do governo e aumentar a resolutividade dos órgãos públicos.

Paulo Ribeiro, empresário com larga trajetória na seara de fintechs e tecnologia, conta que a ideia do aplicativo de ouvidoria Civitas decorre da necessidade de adequar o setor público a padrões de transparência, informação e governança já sedimentados na iniciativa privada. “O caminho para um Brasil mais democrático e que inspire orgulho de seus cidadãos necessariamente requer que os governos, em nível federal, estadual e, principalmente, municipal, se abram a instrumentos de tecnologia que estimulem a escuta ativa. Afinal, o poder emana do povo e deve para ele ser direcionado”.