TRANSTORNOS

Bahia tem 75,6% de aumento de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho

Na Bahia, em 2022, 246 casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho foram notificados ao Ministério da Saúde. No ano seguinte, esse número subiu para 432, um aumento de 75,6% nas notificações.

Em 2022, os maiores números de casos estavam concentrados nas cidades de Feira de Santana (62), Salvador (36) e Vitória da Conquista (23). As ocupações mais afetadas foram gerente administrativo (19), detetive particular (16) e costureiro na confecção em série (9).

Já em 2023, as cidades que lideraram esse ranking foram Salvador (190), Vitória da Conquista (45) e Feira de Santana (44). Naquele ano, a ocupação de detetive particular teve o maior número de notificações (48), seguido por administrador (37) e auxiliar de escritório em geral (35).

Os principais diagnósticos que chegaram a pasta federal também foram os transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatização (196); transtornos do humor [afetivos]; e burnout (52).

Carol Figueira, psiquiatra especializado em saúde ocupacional, explica que os transtornos mentais relacionados ao trabalho são aqueles que podem resultar de fatores relacionados à organização do trabalho, como sobrecarga e estrutura hierárquica que coloca, muitas vezes, o colaborador no papel de oprimido.

A técnica em enfermagem Clara Silva*, de 42 anos, sofreu burnout no ano passado. Àquela época, ela trabalhava em dois hospitais particulares. A rotina cansativas do dia-a-dia e dos eventuais plantões somou-se a problemas financeiros e conjugais.

A Lei 14.831, que entrou em vigor em março deste ano, busca reconhecer empresas que adotam práticas de promoção da saúde mental e bem-estar dos colaboradores. Trata-se de uma honraria a ser dada pelo governo federal a empresas que adotem critérios de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus colaboradores.

Dentre as boas práticas a serem adotadas pelas empresas estão a oferta de acesso a recursos de apoio psicológico e psiquiátrico para seus trabalhadores; incentivo ao equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional; incentivo à prática de atividades físicas e de lazer; e divulgação regular das ações e das políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus trabalhadores nos meios de comunicação utilizados pela empresa.

“Além de questões como a falta de políticas públicas e uma rede de saúde sucateada, há, ainda, aspectos estruturais e culturais da sociedade que resultam em, por exemplo, escolas sem atuar na prevenção e empresas com pouca visão de cuidado. Precisamos entender como os diversos segmentos da sociedade podem contribuir e ajudar para termos uma realidade diferente quanto aos adoecimentos.

Ela considera que, psicológica e emocionalmente, o trabalho é parte da vida e um dos pilares fundamentais do ser humano, o que evidencia sua íntima ligação a aspectos de realização pessoal e sentido de vida. A psicologa pontua ainda que é importante que as empresas entendam e assumam suas responsabilidades e deveres a partir de necessidades personalizadas.

“Precisamos ter clareza de que é possível que os locais de trabalho sejam lugares menos tóxicos e mais inclusivos, mas, também, que as empresas assumam essa responsabilidade com a consciência da individualidade de cada colaborador e de suas necessidades. Só assim será possível contribuir para uma melhor gestão dos times e, consequentemente, do bem-estar das pessoas”, complementa.