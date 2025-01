OPORTUNIDADES

Bartenders encontram boas oportunidades no verão e salários de até R$ 5 mil

Mercado se aquece mais neste período do ano, mas remuneração depende de qualificação

Nilson Marinho

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:51

Maria Bento tem mais de 25 anos de profissão e é uma referência na Bahia Crédito: Nubra Fasari/ Divulgação

Seja em bares, restaurantes, hotéis ou eventos badalados, os bartenders estão presentes, transformando bebidas em experiências e servindo criatividade em copos cheios. A profissão, que exige dedicação, qualificação e paixão, ainda enfrenta desafios como a falta de regulamentação, mas atrai cada vez mais profissionais, que encontram boas oportunidades neste período do ano, quando o verão “obriga” qualquer um a sair de casa para experimentar um bom drink. >

Em Salvador, por exemplo, a média salarial desse profissional gira em torno de R$ 1.800, mas pode ultrapassar os R$ 5.000, dependendo da dedicação, qualificação e das oportunidades encontradas, principalmente em eventos e consultorias, conforme relatos de profissionais que atuam na cidade. >

Para o consultor e especialista em coquetelaria contemporânea Rodrigo Ferraz, com mais de 20 anos de experiência no mercado, o cenário para bartenders no Brasil está em transformação. Segundo ele, o mercado de bebidas se tornou mais competitivo, e a experiência do cliente é um diferencial.>

"A profissão de bartender está ganhando mais reconhecimento nos últimos anos, especialmente nas regiões turísticas. Isso se deve ao aumento da demanda por coquetéis artesanais e experiências personalizadas. Contudo, para se destacar, é preciso muito mais do que talento; é necessário investir em qualificação técnica e habilidades interpessoais", afirma Rodrigo. >

"O bartender que entende a importância de ouvir o cliente, criar uma conexão e oferecer um serviço que vai além do esperado tem mais chances de fidelizar o público e, consequentemente, ser valorizado. Por isso, conhecer ingredientes, tendências globais e técnicas avançadas faz toda a diferença", destaca. >

Natural de Santo Amaro da Purificação, Josenilton Pereira Silva cresceu no pequeno povoado de Afligidos, em São Gonçalo dos Campos. Hoje, ele é um dos chefes de bares do Grupo Soho e responsável pelo bar do restaurante Morea Asian Fusion, no Horto Florestal, em Salvador. >

Josenilton Silva, de 29 anos, é bartender e sommelier de cachaça Crédito: Arisson Marinho

"Comecei minha jornada como bartender em 2015. Estou perto de completar uma década na profissão, e, olhando para trás, vejo que a curiosidade foi o que me trouxe até aqui. Fiz meu primeiro curso e nunca mais parei de estudar. Consumir conteúdo online e buscar referências, tanto locais quanto internacionais, foi essencial para meu crescimento", conta. >

A remuneração, segundo ele, varia dependendo da experiência e do mercado, mas pode ultrapassar os R$ 5 mil. Além disso, qualificação constante e networking abrem portas. "Quem ultrapassa essa faixa geralmente atua como consultor, cria cardápios ou trabalha em eventos. Os meses de verão são os melhores, pois Salvador e a Bahia ficam lotadas de turistas", explica.>

Já a soteropolitana Sol Cerqueira encontrou sua paixão pela coquetelaria em um ambiente descontraído: as reuniões sociais com amigos. Inclusive, ela ficou conhecida entre eles como a "garota dos drinks". Apesar de começar como hobby, a paixão virou carreira em 2019, quando ela fez um curso de bartender no Senac Salvador. >

"Foi um divisor de águas. O curso me abriu a mente para a dimensão da área, mas logo percebi que apenas isso não bastava. Busquei outros cursos, a maioria online, e troquei muitas ideias com profissionais de fora da Bahia. Isso expandiu meu conhecimento sobre tendências e inovações no setor", relembra. >

Atualmente, Sol se dedica a eventos e ações promocionais, áreas onde encontrou mais liberdade e retorno financeiro. "Quem tem um bom networking quase precisa recusar trabalho de tanto que aparece. Mas, para isso, é preciso estar qualificado e sempre visível no mercado. Como dizem, 'quem não é visto, não é lembrado'", afirma. >

Sol Cerqueira iniciou a carreira em 2019 após um curso Crédito: Divulgação

Com mais de 25 anos de carreira, Maria Bento é uma das grandes referências na coquetelaria baiana. Natural de Assaré, Ceará, ela chegou à Bahia ainda criança e iniciou sua trajetória em 1995, após fazer um curso de garçom no Senac Salvador. "Me apaixonei pela área de bebidas e, mesmo com resistência de alguns professores, fiz o curso de bar. No final, participei de um campeonato interno e ganhei, sendo a única mulher entre os 14 participantes", lembra. >

Hoje, Maria Bento é palestrante e viaja pelo Brasil ensinando sobre o uso de plantas, raízes e flores na coquetelaria. "Mantenho um PANCQUINTAL, onde cultivo Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). A coquetelaria é muito mais do que misturar ingredientes; é um campo de estudo infinito e fascinante", explica. >

O especialista Rodrigo Ferraz reforça que o mercado está cada vez mais exigente, e os profissionais precisam acompanhar essa evolução. "Cursos presenciais e online são excelentes pontos de partida. Além disso, eventos como feiras de bebidas e competições são ótimas oportunidades para expandir o conhecimento e a rede de contatos. O bartender que quer se destacar deve ser um eterno estudante e um excelente comunicador", conclui. >

A profissão de bartender no Brasil, no entanto, apresenta desafios, como a falta de regulamentação e a desvalorização salarial. Muitos profissionais são contratados como garçons ou ajudantes, o que limita os ganhos. Por outro lado, a Bahia desponta como um estado em pleno desenvolvimento na coquetelaria, com regiões como Trancoso, Praia do Forte e Feira de Santana ganhando espaço para bares e restaurantes de alto padrão. "Hoje, a qualificação é essencial. O mercado está cada vez mais exigente, e as melhores oportunidades vão para quem busca conhecimento e está disposto a se atualizar", afirma Josenilton.>

Cursos>

SENAC Bahia: O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) oferece cursos presenciais de Coquetelaria Internacional em Salvador, visando capacitar profissionais na preparação de diversos coquetéis e drinques internacionais. >

Instituto Mix de Profissões: Com unidades em várias cidades da Bahia, o Instituto Mix oferece cursos de Barman e Bartender. Os valores podem variar conforme a região e a unidade escolhida.>

Cursos Avante: Disponibiliza um curso de Barman online, com investimento de R$ 97. O conteúdo é abrangente, cobrindo desde fundamentos da coquetelaria até mixologia avançada. >

Mixologia Brasileira: Oferece cursos online ao vivo com profissionais renomados, como Marco De la Roche. É uma oportunidade para aprender sobre a coquetelaria nacional com especialistas da área. >