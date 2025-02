renda extra

Carnaval impulsiona oportunidades de renda extra em Salvador

Faltando pouco para a festa, ainda é possível fazer uma renda extra

Para quem deseja comercializar bebidas e comidas nos circuitos oficiais, o prazo para obtenção da licença já expirou. No entanto, o SineBahia oferece vagas para cordeiros, profissionais responsáveis por guiar as cordas dos blocos. Na última sexta-feira (21), havia 400 vagas disponíveis, com 117 candidatos já encaminhados para entrevista. Os interessados podem comparecer nesta segunda-feira (24) a uma das unidades do SineBahia.>