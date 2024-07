iluminação

Conheça o trabalho de profissionais responsáveis por projetos de iluminação

Há oportunidades para cargos iniciais como remunerações que vão de R$ 4 mil a R$ 8 mil, e seniores, que ultrapassam os R$ 13 mil

Publicado em 1 de julho de 2024 às 05:00

Prossionais são cada vez mais demandados para projetos de iluminação Crédito: Divulgação

A médica Samara Fagundes, de 49 anos, fez algumas exigências ao contratar um arquiteto para decorar seu novo apartamento no bairro da Graça, em Salvador. Queria poder chegar em sua casa e sentir-se menos produtiva possível. O apartamento, detalhou a cliente ao profissional, além de ter uma decoração aconchegante, com tons neutros e terrosos, não podia ter luzes fortes e diretas similares às salas dos hospitais em que costuma dar plantões de 12 a 24 horas.

Também seria necessário aproveitar o máximo possível a luz natural que entra pela sua varanda com vista para o Atlântico. As exigências vieram após a médica ser apresentada por uma amiga à cromoterapia por sofrer com insônias que lhe acometiam até mesmo após os dias mais cansativos de trabalho. O projeto ficou pronto e as luzes escolhidas foram aquelas automáticas que ajustam sua intensidade ao longo do dia.

“Eu sempre tive problemas para me desligar, um problema que começou na adolescência, mas que se intensificou na vida adulta. Quando morava em um apartamento alugado, sofria ainda mais porque a iluminação era muito forte e a sensação que eu tinha era de que ainda estava no hospital e não em casa. Por isso, só adquiri meu apartamento depois de ter o dinheiro suficiente para financiá-lo e realizar um projeto que pudesse deixar minha rotina mais suave e prática”, conta Samara.

Mercado

Projetos luminotécnicos passaram a ser cada vez mais demandados por famílias e empresas com necessidades diversas. De acordo com o lighting designer Guto Fagner, de modo geral, quando os projetos são para pessoas físicas, as exigências são similares às da Samara, mas quando se trata de pessoas jurídicas os pedidos vão desde um projeto com soluções sustentáveis e até mesmo aqueles que consigam trazer mais lucro às empresas.

“Por exemplo, já fui contratado por uma empresa no ramo da publicidade para pensar na iluminação de um escritório que pudesse provocar nos funcionários produtividade e familiaridade. Em outro projeto, dessa vez para um bar e restaurante, a ideia era criar um ambiente aconchegante em que o cliente pudesse se sentir mais em casa e perder a noção do tempo”, comenta Fagner.

O aumento da procura por soluções em iluminação abre muitas oportunidades em todo o Brasil, mas os profissionais que desejam atuar nesta área precisam de constantes atualizações. Em sites de divulgações de vagas, há oportunidades para cargos iniciais como remunerações que vão de R$ 4 mil a R$ 8 mil, e seniores com remunerações que ultrapassam os R$ 13 mil.

“Depende muito da empresa que você trabalha e qual o tipo de cliente que você atende. Há muitos profissionais que trabalham por conta própria e que chegam a ganhar muito mais que isso ao finalizar um único projeto”, completa o lighting designer.

Thomas Almeida, empresário com especialização em luminotecnia Crédito: Divulgação

Na avaliação de Thomas Almeida, empresário com especialização em luminotecnia, a Bahia está bem posicionada com excelentes profissionais atuantes na área. Por aqui, ainda de acordo com ele, há grandes empresas que buscam profissionais de iluminação, como também um mercado imobiliário aquecido. Seu trabalho, conta, é focado em consumidores que buscam uma assessoria especializada para projetos que sejam estudados com bastante atenção para serem aplicadas as técnicas de iluminação profissional.

“No caso das pessoas físicas, meu trabalho é personalizar a luz com base na rotina das famílias, como também adequar as melhores soluções ao orçamento financeiro. Já as pessoas jurídicas, o trabalho é aplicar as soluções de projeto com base normas técnicas vigentes no Brasil, tomando bastante cuidado para que a luminotécnica aplicada seja adequada para qual for a atividade comercial daquela empresa. Em ambos os tipos de clientes, a saúde dos usuários está sempre em evidência”, diz o especialista.

Em um dos seus mais recentes trabalhos, Thomas foi convidado a iluminar uma estância localizada em São Gonçalo dos Campos, no centro-norte da Bahia. O local iria se tornar um empreendimento rural de alto luxo.

Projeto de ilumação de residência Crédito: Divulgação

“Eu tinha em mãos a responsabilidade de aplicar luminotecnia numa enorme área externa, como também na sede e num telhado de uma beleza ímpar. Os desafios começavam já na distância do local que o cliente estava instalado, fator esse que precisou muito mais de esforço físico para deslocamentos durante a execução dos trabalhos”, conta.