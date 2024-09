Tá voando

Empresa oferece voos de balão e atrai turistas de todo o Brasil

“É um investimento alto, né? Isso é para pilotar um balão pequeno, com trinta horas de voo. Para pilotar um balão de vinte e quatro pessoas, como o que temos aqui, você precisa ter no mínimo quinhentas horas de voo. É preciso ser um piloto experiente para ter a liberação para voar com um balão desse porte”, explica Rogério.

Já certificado, Rogério começou seu próprio negócio com dois balões: um com capacidade para seis pessoas e outro para até oito passageiros. Com o tempo, o negócio começou a crescer. A procura aumentou e os clientes passaram a chegar dos mais variados destinos, inclusive de outros estados como Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.