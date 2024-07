EMPREGOS E SOLUÇÕES

Quando a mente impacta no trabalho: sete dicas para as empresas estimularem o cuidado mental

Profissionais com a saúde em mental em dia é importante para o sucesso de uma empresa

Publicado em 22 de julho de 2024 às 05:00

Buscar o equilíbrio da mente e o trabalho tornou-se pilar fundamental para as empresas. Inclusive, mudanças legislativas têm pressionado as organizações a buscarem caminhos que estimulem o cuidado. Uma das mais recentes e importantes é a Portaria 1.999, de 27 de novembro de 2023, que atualiza a lista de doenças do trabalho de 182 para 347. Ela põe o burnout e abuso de drogas, por exemplo, ao lado da ansiedade e depressão como enfermidades que podem ser adquiridas em ambiente corporativo.

Outro exemplo para incentivar boas práticas corporativas é a criação de estímulos para instituições que incentivam o zelo à saúde mental dos colaboradores, por meio da Lei n° 14.831, sancionada em março deste ano. Ela prevê a concessão do Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental às organizações que geram mais bem-estar a seus funcionários. O reconhecimento a quem implementa ações para este fim torna o ambiente de trabalho mais saudável. Além disso, é o primeiro passo para colocar em xeque empresários que não se importam com isso.

Apesar das legislações, a preocupação com a saúde dos colaboradores ainda não é tão evidenciada como política corporativa. Este fato pode ser comprovado por meio de pesquisa da Conexa, ecossistema digital de saúde integral, realizada com gestores e profissionais de recursos humanos de 767 empresas do País no segundo semestre de 2023. Das 1.589 pessoas que participaram do levantamento, 83% afirmaram ter ocorrido afastamento em sua corporação por doenças mentais dos colaboradores naquele ano.

Segundo estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), também em 2023, elaborado para identificar como as empresas cuidam da saúde mental dos funcionários, 54% dos entrevistados admitiram ter sofrido com transtorno mental e 63% disseram que não receberam apoio da liderança para lidar com a doença.

Até há pouco tempo, os RHs recebiam muitos atestados, pedidos de licenças ou afastamentos por problemas físicos, como ortopédicos, cardíacos e oncológicos. Atualmente, boa parte dos afastamentos é por transtornos mentais. E não é pouca coisa. Em 2023, foram 288.865, alta de 38%, conforme dados do Ministério da Previdência Social.

Qual o limite que a empresa tem de não invadir a privacidade do funcionário e fazer alguma intervenção de cuidado à saúde?

Não divulgar informações pessoais ou médicas sem consentimento explícito do funcionário, incentivar a busca de ajuda de forma voluntária, abordar o assunto de maneira delicada e adequada, oferecendo suporte sem pressionar por informações pessoais.

O que fazer com um colaborador que está sempre 'colocando' atestados médicos? Entrar em contato, não entrar em contato? E na volta deste colaborador ao trabalho, como recebê-lo? Como tratá-lo?

Contactar o colaborador de forma respeitosa com objetivo de compreender suas necessidades e oferecer apoio adequado, além de, claro, evitar assumir que trata-se de um comportamento de má-fé. Ao receber o colaborador no retorno do atestado, trabalhar o ambiente de forma que não haja julgamentos de terceiros, além de recebê-lo com compreensão e profissionalismo.

A empresa pode obrigar os funcionários a fazer terapia?

Ninguém pode obrigar o indivíduo a fazer terapia, mesmo porque isso nem seria efetivo, O papel da empresa é muito mais efetivo sendo incentivador do acesso e promovendo um ambiente saudável e acolhedor onde o tema terapia não seja um estigma. Dessa forma, se torna natural e acessível, gerando busca de quem precisa.

O QUE AS EMPRESAS PODEM FAZER PARA ESTIMULAR O CUIDADO

Criar um ambiente de trabalho que valorize o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Flexibilizar horários

Incentivar práticas saudáveis

Oferecer recursos como programas de assistência, bem-estar e atividades físicas

Campanhas de conscientização sobre saúde mental ajudam a reduzir o estigma e a promover a busca por ajuda profissional no tempo adequado