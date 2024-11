em alta

Saiba quais são as áreas que prometem crescimento e oportunidades em 2025

Algumas áreas funcionais terão maior demanda de contratações

Nilson Marinho

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 07:55

Cinco setores estarão mais aquecidos no próximo ano, de acordo com projeções do Guia Salarial Robert Half. São eles: agronegócio, atacarejo, bens de consumo, infraestrutura, saúde e equipamentos médicos. De maneira geral, isso indica que haverá uma alta demanda por profissionais, e as empresas tendem a aumentar as remunerações dos cargos como forma de atrair bons funcionários.

Além disso, algumas áreas funcionais terão maior demanda de contratações, como inteligência artificial, automação, aprendizado de máquina, serviços de TI, suporte, operações, contabilidade e atendimento ao cliente.

A análise de Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul, é que, se as previsões econômicas continuarem positivas, a tendência é que os salários também continuem a subir. Ainda segundo ele, as empresas chegam a oferecer salários-base até 30% maiores para atrair talentos.

“Com taxas de desemprego em níveis historicamente baixos, somadas à escassez de talentos qualificados e a um sentimento de insegurança generalizado, o recrutamento especializado torna-se uma ação estratégica. Já observamos um incremento significativo no salário-base, entre 20% e 30%, em propostas de mudança de emprego”, afirma Mantovani.

Esse cenário reforça aquilo que os especialistas em recursos humanos orientam para todos os profissionais: a capacitação continuada, como destaca Sara Gonzalez, coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento e especialista em mercado de trabalho.

"Por mais que tenhamos experiência e ocupemos um cargo confortável, precisamos continuar a nos capacitar. O mercado, e isso vale para todos os setores, se reinventa a cada dia, e nós devemos acompanhar essas transformações. Apostar em MBAs, especializações e até mesmo cursos online nos coloca um passo à frente", comenta a especialista.

Segundo Sara, o mercado está enfrentando um momento de escassez de talentos, o que é um problema global. "As novas tecnologias impactaram todos os setores, e novas habilidades passaram a ser demandadas, mas poucos profissionais acompanham esse ritmo", completa.

Mantovani destaca, em especial, uma habilidade que é um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo no Brasil e que nem todos os brasileiros possuem: a fluência em outra língua, sobretudo o inglês. "Os profissionais devem investir em habilidades fundamentais, como o domínio de idiomas. No Brasil, a baixa fluência em inglês é um fator crítico que ainda limita a empregabilidade de muitas pessoas", pontua.

O executivo aconselha os profissionais a alinharem suas escolhas de aprimoramento às suas ambições de carreira. “Se o objetivo é alcançar um cargo de liderança, por exemplo, é interessante observar o perfil de quem já ocupa essas posições e identificar as qualificações e cursos que os destacam. Investir em capacitação é indispensável. Profissionais que não buscam aprimoramento certamente ficarão para trás em um mercado em constante transformação", conclui.

As soft skills, ou habilidades comportamentais mais demandadas, serão inteligência emocional, pensamento crítico, comunicação, liderança e resolução de problemas. Já as hard skills, aquelas habilidades que podem ser medidas, incluirão inteligência artificial, automação, aprendizado de máquina, análise de dados, idiomas (com destaque para o inglês) e tecnologia imersiva.

Ainda de acordo com o Guia Salarial da Robert Half, 44% das empresas brasileiras planejam abrir vagas permanentes no próximo ano, enquanto 32% pretendem expandir alocações temporárias para projetos de até seis meses.

Setores mais aquecidos

Agronegócio

Atacarejo

Bens de consumo

Infraestrutura

Saúde e equipamentos médicos

Áreas funcionais com maior demanda de contratações

Inteligência artificial/Automação/Aprendizado de máquina

Serviços de TI/Suporte/Operações

Contabilidade

Atendimento ao cliente

Hard skills mais valorizadas

Inteligência Artificial/Automação/Aprendizado de máquina

Análise de dados

Idiomas (destaque para o inglês)

Tecnologia imersiva

Soft Skills em alta

Inteligência emocional

Pensamento crítico

Comunicação

Liderança