EDUCAÇÃO

Salvador oferece mais de 10 mil vagas de estágio em janeiro; confira

Oportunidades para estudantes abrangem diversos setores da economia

Nilson Marinho

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 02:00

Estágio é o primeiro passo para garantir um futuro no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

O começo e o final de um ano são marcados pelo encerramento de contratos de estagiários com empresas e órgãos públicos, além da conclusão de cursos superiores por muitos estudantes. Esse período costuma gerar uma alta na oferta de novas vagas para suprir a demanda por talentos emergentes. Em Salvador, por exemplo, mais de 10,8 mil oportunidades de estágio estão abertas até o final de janeiro, de acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As oportunidades de estágio na cidade abrangem diversos setores da economia, com destaque para áreas de maior demanda, como administração e eixos correlacionados, que incluem cursos de administração, contabilidade e recursos humanos. Também se destacam áreas como comunicação, abrangendo publicidade, propaganda, jornalismo e relações públicas, além da construção civil, com foco em engenharia civil e arquitetura.

O setor de tecnologia, especialmente nos cursos relacionados à tecnologia da informação e desenvolvimento de software, também oferece diversas oportunidades, assim como a área da saúde, que inclui especialidades como enfermagem, fisioterapia e outras.

“O aumento significativo nas oportunidades é parte de um período sazonal. Com o encerramento do ciclo de 2024 e o início de 2025, muitos estudantes concluem seus estudos ou completam o limite de 24 meses em estágios, abrindo espaço para novos ingressos”, explica Allan Melo, Supervisor de Unidade de Atendimento CIEE em Salvador.

Empresas e órgãos públicos também têm contribuído para esse cenário, seja por aumento de demanda ou por novos projetos que exigem reforço de estagiários. Para o supervisor, o estágio desempenha um papel essencial na formação profissional. “É a partir do estágio que o estudante vivencia, na prática, o que aprende na teoria. Essa experiência inicial muitas vezes define os rumos da carreira do jovem”, destaca.

Segundo ele, o programa de estágio permite que o estudante identifique nichos específicos dentro de sua área de conhecimento e explore possibilidades de crescimento. Melo também ressalta os benefícios para as empresas, que podem descobrir novos talentos. “As organizações conseguem lapidar esses jovens profissionais desde o início, criando uma relação de crescimento mútuo”, afirma.

As vagas de estágio estão disponíveis para estudantes a partir de 16 anos regularmente matriculados no ensino médio, técnico, graduação ou pós-graduação. Contudo, algumas habilidades podem ser diferenciais na seleção, como boa comunicação, engajamento em trabalhos voluntários ou participação em grupos sociais e comunitários. Uma abordagem proativa pode ser um grande diferencial para o candidato. Interessados podem consultar mais informações sobre as vagas no site oficial do CIEE ou diretamente nas unidades da organização.

“Pesquise sobre a empresa, entenda o que ela faz e avalie se o perfil dela combina com o seu. Durante a entrevista, mostre que você buscou informações e mantenha a transparência sobre quem você é”, orienta. Ele ainda reforça que o nervosismo é natural, mas não deve ser motivo de preocupação excessiva.

De acordo com dados do Núcleo Brasileiro de Estágios - Nube, entre janeiro e março, serão disponibilizadas cerca de 68 mil oportunidades em todo o Brasil. Analisando por região, a maior parte das oportunidades estão concentradas no Sudeste (61,53%) e no Sul (21,88%), seguido pelo Nordeste (7,88%). Nessa última região, são 5.360 (7,88%) oportunidades, sendo 1.554 (29%) na Bahia.