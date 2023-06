10 mil dólares: Unesco abre oportunidade para quem quer mudar o mundo

Coluna Empregos e Soluções com Carmen Vasconcelos. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Jovens para a economia solidária - Estão abertas as inscrições para jovens da América Latina inscreverem projetos inovadores com impacto social positivo em suas comunidades. Batizado de "Impulso Jovem - Porque a Juventude Importa", o programa é voltado para pessoas com idades entre 18 e 30 anos, e vai financiar 20 iniciativas com US$ 10.000. As inscrições podem ser feitas entre 15 de junho e 17 de julho por meio do site https://www.unesco.org/en/youth/matter. Um comitê internacional selecionará os projetos com base no potencial que eles possuem para promover uma mudança real em suas comunidades. As iniciativas vencedoras receberão o financiamento e participarão de sessões de treinamento e mentoria com especialistas da Nestlé e da Unesco.

Mulheres na programação—Com o objetivo de formar mulheres programadoras como educadoras, líderes e difusoras do conhecimento em tecnologia, a Reprograma (https://reprograma.com.br/), iniciativa de impacto social que ensina programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica – priorizando em seus processos seletivos negras e/ou trans e travestis – abre inscrições para a segunda edição do Educa {Devas}. A oportunidade é gratuita e destinada a mulheres com conhecimento intermediário ou avançado, e com experiência profissional mínima de seis meses a partir da data de abertura das inscrições. Serão oferecidas até 40 vagas e as interessadas podem se inscrever até 14 de julho, por meio do link: https://reprograma.com.br/curso-educadevas/.

Empretec em SAJ—Para identificar as dez características de empreendedores de sucesso, o Sebrae realizará o seminário Empretec em Santo Antônio de Jesus, entre os dias 24 e 29 de julho, sempre das 8 às 18h. A fase de pré-inscrição está aberta no site www.empretecsebrae.com.br e as vagas são limitadas.