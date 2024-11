EMPREGOS E SOLUÇÕES

Unijorge e Gerdau oferecem suporte gratuito para empreendedores

Ford e C&A têm vagas para universitários e para quem deseja trabalho temporário neste fim de ano

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 09:39

Unijorge tem consultoria para MEIs

As festas de fim de ano, o período de férias e a alta estação do turismo trazem inúmeras oportunidades para microempreendedores. Os MEIs poderão contar com a ação exclusiva do curso de Ciências Contábeis da Unijorge, que preparou uma agenda de atendimentos gratuitos em novembro, com horário marcado, no Campus Paralela, para auxiliar na organização e regularização das atividades desse público. Os agendamentos podem ser feitos para os dias 19, 21, 26 e 28 de novembro, das 15h30 às 19h. Para agendar, basta acessar o link do evento: https://bit.ly/4fUKMa1

Ford abre estágio para universitários

A Ford procura universitários interessados em trabalhar com as tecnologias mais avançadas da indústria automotiva e fazer parte do seu time para ajudar a criar as soluções da mobilidade do futuro. O Programa de Estágio Ford 2025 conta com 95 vagas para estudantes de diversas áreas, residentes em São Paulo (SP), Salvador (BA) e respectivas regiões metropolitanas, além de Tatuí (SP). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 de novembro, pelo LinkedIn(https://bit.ly/4fsNwvp). Os novos estagiários poderão atuar em diferentes áreas da empresa, incluindo negócios (Finanças, Comunicação, Recursos Humanos, Jurídico e Compras), produto (Desenvolvimento de Produto e Regulamentações), tecnologia e experiência do consumidor (TI, Serviço ao Cliente, Marketing & Vendas).

Gerdau Transforma

A Gerdau está com as inscrições abertas do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo, que será dedicado às pessoas pretas e pardas. A iniciativa é gratuita e voltada para maiores de 18 anos e que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender. São 60 vagas disponíveis e o curso será realizado na modalidade online. As inscrições são válidas até dia 24.11. Acesse: https://www.gerdautransforma.com.br/

Para temporários

A C&A Brasil está com mais de 5 mil vagas temporárias abertas para reforçar a operação em todas as suas 330 lojas distribuídas pelo país, em preparação para a Black Friday e período de festas de Natal e Ano Novo https://ceabrasil.pandape.infojobs.com.br/

