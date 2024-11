OPORTUNIDADE

Sem experiência: XP oferece vagas para assessor financeiro em Salvador

A própria empresa capacitará os profissionais para os cargos; veja onde se inscrever até dia 25

Nilson Marinho

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 12:10

XP Investimentos procura por profissionais Crédito: Pexels

Uma das maiores empresas financeiras do Brasil, a XP Investimentos, anunciou que está em busca de assessores financeiros para atuar em Salvador. A própria empresa capacitará esses profissionais com habilidades comerciais para ocuparem os cargos, por meio do programa XP Future, dispensando a necessidade de experiência prévia no mercado financeiro.



Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino superior e se candidatar pelo site até o próximo dia 25. Terão mais chances de contratação aqueles que demonstrarem vontade de aprender, forte aptidão comercial, boa comunicação e capacidade de solucionar problemas. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://lp.xpi.com.br/xp-future-2024) e não há limite de vagas.

Todos os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista telefônica, que verificará o perfil comercial e a capacidade de adaptação aos valores e propósitos da companhia.

As etapas do processo seletivo incluem dinâmicas em grupo e entrevistas com profissionais da XP. A última etapa, a ser realizada no dia 7 de dezembro, reunirá presencialmente líderes da companhia em todas as cidades com inscrições abertas.

“Temos um esforço adicional para fazer o assessor chegar a todas as regiões do Brasil e democratizar o acesso à educação financeira. Essa iniciativa é uma grande aposta da XP para continuar impulsionando a indústria de assessoria de investimentos, além de trazer e capacitar os melhores talentos do mercado para criar equipes fortes que contribuam com nosso negócio, estratégia e ambição”, afirma o líder de Expansão do Norte e Nordeste, Paulo Pereira Filho.

Paulo Pereira Filho, líder de Expansão do Norte e Nordeste Crédito: Divulgação

Os aprovados na seleção participarão do programa, que tem duração de 12 meses, com aulas focadas no desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças da XP, e no aperfeiçoamento comercial. Em caso de aprovação, a contratação será via CLT, e será necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.