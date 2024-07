Entrelinhas

Pesadelo também tem significado: possibilidade de demência

Homens e mulheres que têm sonhos assustadores com frequência têm maior probabilidade de enfrentar declínio cognitivo

Flavio Oliveira

Publicado em 27 de julho de 2024 às 16:00

Estudo teve como público-alvo pessoas de meia idade Crédito: Shutterstock

“Dormiu bem? Você costuma dormir bem?”. Não se assuste se ouvir essas ou outras perguntas sobre a qualidade de seu sono em sua próxima entrevista de emprego. E se prepare, pois a conquista da vaga cada vez mais vai depender da resposta sincera a essa questão, que nada tem de singela se feita por um recrutador.

A qualidade do sono – a capacidade de descansar - está diretamente ligada à produtividade do trabalhador, que quanto mais cansado, menos produz. Também está associada à resiliência (capacidade de suportar pressão e stress) e a aspectos da saúde mental (a lida com ansiedade e depressão).

Novas pesquisas agora confirmam que, como muitos acreditam, os sonhos podem mesmo ter algum tipo de caráter preditivo, principalmente de problemas de saúde. Segundo estudo noticiado nos últimos dias, apresentado no fim de junho no Congresso da Academia Europeia de Neurologia na Finlândia, homens e mulheres de meia idade que têm pesadelos com frequência podem ter um risco maior de desenvolver demência.

O resultado dessa pesquisa, conduzida por cientistas do Imperial College London, no Reino Unido, vai ao encontro de estudo anterior que indicava que adultos saudáveis de meia-idade que tinham pesadelos frequentes — pelo menos, uma vez por semana — tinham um risco quatro vezes maior de sofrer declínio cognitivo na próxima década, em comparação com aqueles que não tinham esse tipo de sonho. Além disso, adultos mais velhos que relataram episódios de pesadelos tinham um risco duas vezes maior de demência e declínio cognitivo.

“Pesadelos preveem declínio cognitivo e demência de todas as causas em adultos de meia-idade e mais velhos na população geral”, afirmou Abidemi Otaiku, principal autor do estudo, em sua apresentação.

Uma das hipóteses para a possível relação entre pesadelos e o maior risco de demência é o sono de má qualidade causado por sonhos ruins. Um estudo recente mostrou que pessoas que têm interrupção do sono na faixa dos 30 e 40 anos têm duas vezes mais chances de ter problemas de memória e pensamento uma década depois.

Embora os pesadelos possam refletir diversos fatores – a exemplo do conteúdo de um filme de terror - eles também são causados por questões como estresse, ansiedade, depressão e até por fatores genéticos.

Segundo Otaiku, pesquisas recentes mostraram que algumas pessoas têm um conjunto de genes que as torna propensas a sonhos assustadores, e outros estudos revelaram que aqueles cujos pais têm pesadelos são mais predispostos a tê-los também. “Acredito fortemente que os médicos deveriam perguntar mais frequentemente sobre pesadelos”, disse, conforme citado em reportagem do Estado de S. Paulo.

O estudo também levantou a possibilidade de que o tratamento de pesadelos ajudar a retardar o declínio cognitivo e prevenir o desenvolvimento de demência em algumas pessoas.

Se a causa dos pesadelos for psicológica, Otaiku orienta buscar um tratamento apropriado para lidar melhor com a situação, seja por meio de mudanças no estilo de vida, psicoterapia ou medicação.

Para pesadelos sem causa definida, a sugestão é a terapia de ensaio de imagens (TRI). A técnica consiste em pensar no pesadelo e, antes de ir para a cama, imaginar um novo final para ele. “Se você acha que está sendo perseguido e devorado por um tigre, mude o final para o tigre lhe dando um abraço. Você pode até escrever e ensaiar essa imagem na sua cabeça antes de ir para a cama”, sugeriu.

Três brasileiros entre os maiores do século XXI

Marta ficou na 32ª posição do ranking Crédito: FIFA Divulgação

Em tempos de jogos olímpicos, pipocam aqui e ali comparações entre atletas e modalidades esportivas. A ESPN internacional fez um ranking dos 100 melhores atletas do século XXI. Apenas três brasileiros estão na lista, todos jogadores de futebol.

Ronaldinho Gaúcho foi ranqueado na 94ª posição. Antes dele aparece Ronaldo Fenômeno, 87ª. Marta está à frente dos dois, na 32ª colocação. A curiosidade é que a liderança feminina nesta listagem se dá no mesmo ano em que, pela primeira vez na história, a delegação olímpica brasileira tem mais atletas mulheres que homens.

O ranking é liderado pelo nadador norte-americano Michael Phelps, detentor de 28 medalhas olímpicas. Ele é seguido pela tenista Serena Williams, também dos EUA, o futebolista argentino Lionel Messi, o jogador de basquete LeBron James, outro americano, e o ex-marido de Gisele Bundchen, Tom Brady, jogador de futebol americano.

Como toda lista, essa é feita para gerar polêmicas, discussões e engajamento nas redes. E todo o debate é válido. O que não tem discussão é que Pelé é mais que o atleta do século XX, pois Pelé é eterno.

Meme da Semana

null Crédito: reprodução da internet

As eleições americanas são só em novembro, mas o nome da candidata democrata já produziu milhares de piadas no Brasil. Ela inclusive já entrou em contato com o Itamaraty para pedir moderação aos brasileiros. Caso seja eleita e o trocadilho não parar, a guerra é certa.

MAIS LIDAS DO SITE ENTRE 19 E 25 DE JULHO

1ª) Comando Vermelho chega a Feira de Santana: confrontos, mortes e população acuada. bit.ly/3SqR2gm

2ª) Qual é a diferença entre Wegovy, Ozempic, Mounjaro e Rybelsus? bit.ly/3Yn2yNG

3ª) Vencedora do 'Quem quer ser um Milionário?' revela diagnóstico de tumor. bit.ly/4c1avuM

4ª) Nasce em Salvador o terceiro filho de ACM Neto. bit.ly/3LF8J7Z