FLAVIA AZEVEDO

Assista vídeo: preso por violência doméstica, "Dr. João Neto" distribuiu flores pelas ruas de Maceió no último Dia da Mulher

Nas redes sociais, o advogado baiano publicou vídeo comemorativo onde aparece também oferecendo orquídeas à companheira que relata ter sido agredida por ele: "representa todas as mulheres", afirma o suspeito

Ironicamente, no dia oito do mês passado - quando se comemora o Dia Internacional da Mulher - o advogado preso por bater em mulher prestou homenagem ao gênero. O registro da "tropa do doutor" distribuindo rosas às mulheres de Maceió, foi parte do que ele publicou como comemoração da data. No mesmo vídeo, o advogado ainda entrega um vaso de orquídeas a uma mulher a quem chama de "namorida" e que diz representar "todas as mulheres". Ela é a companheira que foi agredida. >