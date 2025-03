FLAVIA AZEVEDO

Descubra se você tem a mesma "síndrome" de Ed Motta

Artista apresentou sintomas em vídeo, nas redes sociais

Publicado em 18 de março de 2025 às 15:00

Ed Motta Crédito: Jorge Bispo / Divulgação

Nessa segunda (17), o cantor e compositor Ed Motta publicou um "desabafo" nas redes sociais. No vídeo, o artista começa criticando a cantora Maria Bethânia que se expôs ao se desequilibrar emocionalmente e brigar com a própria equipe, usando o microfone, durante um show. Até aí, tudo bem. Muita gente achou a performance dela deselegante e só não vou escrever "eu também" porque fico constrangida de cometer essa frase especificamente neste texto que trata, exatamente, de um problema que se tornou muito comum: a Síndrome do Eu Também. >

(Veja: "tão comum" significa que eu, você, a torcida do Baêa... todos estamos sujeitos a agir dessa maneira, pelo menos de vez em quando. O que chama atenção e caracteriza a "síndrome" é a frequência, a intensidade e, principalmente, a inconsciência. Isso porque, se a gente não se cuidar, em algum momento, o hábito fica insuportável em qualquer círculo social. Com o agravante de que - assim como CC e mau hálito - as pessoas não deveriam, mas têm vergonha de avisar.)>

Dito isto, o vídeo de Ed Motta é um contundente e público exemplo prático do comportamento de pessoas acometidas da tal "síndrome". Que, claro, cito entre aspas e consciente (também lhe avisando) de que uso (não fui eu que inventei) um termo inexistente em qualquer literatura técnica, mas que define muito bem o problema cuja dinâmica vou lhe explicar. Funciona assim: você diz que está com dor de cabeça e a pessoa responde "sei como é isso, tenho todo dia", para em seguida passar a discorrer sobre a própria enxaqueca. Você mostra uma roupa e a criatura diz "tenho uma parecida", para em seguida falar sobre o próprio figurino. A pessoa vai ao Museu de Picasso e aproveita para contar detalhes sobre o curso de pintura que começou a fazer. A criatura lê a notícia de alguém que quebrou a perna e comenta sobre o dia em que torceu o tornozelo. Ou seja, seja qual for o assunto, o interesse principal é, SEMPRE, conduzir a atenção pra si. Já entendeu? Então, tá. >

(Numa piada bem conhecida, a pessoa que tem a "síndrome", depois de falar sem parar sobre ela mesma, olha para o interlocutor e fala: "Agora chega, vamos falar de você. Diga o que você pensa sobre mim.".)>

No vídeo analisado, o artista começa criticando o comportamento de Maria Bethânia (que ele não cita nominalmente, mas todo mundo entendeu), para imediatamente em seguida passar a falar sobre ele mesmo. Do quanto ele é legal com a equipe dele, do quando as pessoas perseguem ele, do quanto ele poderia morar em qualquer lugar do planeta porque tem público e que só não se muda porque quer morar no Brasil. Ele aproveita pra dizer que sabe tocar piano, que estudou música e que, mesmo assim, não é respeitado por aqui. Quer dizer, sob o pretexto de criticar o comportamento da cantora, ele - principalmente - fala sobre... ele mesmo.>