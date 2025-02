FLAVIA AZEVEDO

Transfobia do Afoxé Filhos de Gandhy repercute na população LGBTQIA+

Junto com o kit de fantasia para o desfile, associados receberam, hoje (24), a informação de que apenas homens cis poderão desfilar neste ano

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 16:45

Afoxé Filhos de Gandhy surgiu no final dos anos 1940 Crédito: Marco Aurélio Martins/Arquivo Correio

Em matéria de 2020, aqui mesmo no CORREIO, Jânio de Carvalho, um dos diretores do Filhos de Gandhy, defendeu que a essência dos filhos de Gandhy coíbe qualquer opressão. Nas palavras dele, “O afoxé Filhos de Gandhy tem um público gay muito grande. É um afoxé que não tem preconceito em relação aos homossexuais que desfilam no Carnaval. Não existe esse preconceito. Comigo nunca aconteceu, sou diretor do bloco, conheço vários gays que desfilam e nunca ouvi falar em caso de discriminação”. Pois se isso era a verdade há cinco anos, hoje (24), o público LGBTQIA+ sofreu um baque bem grande.>

Acontece que, às vésperas do Carnaval, quem foi retirar o kit de fantasia para o desfile de 2025, recebeu um comunicado inusitado. "De acordo com o artigo 5 do estatuto Social, só poderão ingressar na Associação, pessoa do sexo masculino cisgênero. Por isso, a venda do passaporte está restrita a esse público", diz o documento que cai como uma bomba na numerosa comunidade LGBTQIA+ que sempre esteve presente no bloco.>