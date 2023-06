Em clima de copa: FIFA 23 recebe uma DLC gratuita do mundial feminino de futebol

Nova atualização já está disponível. Crédito: Divulgação

Falta menos de um mês para o começo da Copa do Mundo de futebol feminino, e para aqueles que não veem a hora da bola rolar, podem acalmar os ânimos porque já dá pra entrar no clima da competição. A Electronic Arts liberou nesta terça-feira (27) uma DLC gratuita para o FIFA 23 com a Copa do Mundo feminina de futebol. A atualização permite que o jogador possa disputar o torneio desde a fase de grupos até a final, em busca da taça. Além de uma ambientação imersiva com os estádios da copa e narrações exclusivas, a DLC também trouxe diferentes modos de jogo.

Além de poder disputar de maneira tradicional a copa do mundo, comum em diversas outras atualizações do FIFA como a da Copa do Qatar no ano passado, essa nova DLC trouxe mais dois modos diferentes para você poder desfrutar do torneio de maneira mais imersiva, confira os modos de jogo:

JOGO RÁPIDO: Partidas rápidas da competição, neste modo o jogador escolhe disputar uma partida de alguma etapa da competição, pode ser uma partida simulando um final, semifinal, quartas de final, oitavas de final ou uma partida da fase de grupos.

COMANDE SUA SELEÇÃO: Um modo inédito na Copa do Mundo do FIFA, é possível escolher entre criar uma jogadora personalizada do zero para jogar a copa, ou então disputar a competição com uma das jogadoras reais que participam do torneio.

FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023™: Modo torneio da Copa do Mundo, jogue de maneira tradicional a disputa pela taça. Você escolhe uma das 32 seleções e joga toda a competição começando desde a fase de grupos rumo a grande final, também é possível usar o sorteio oficial dos grupos da copa ou se preferir pode fazer um novo sorteio.

COMO BAIXAR A DLC

A DLC é gratuita e já está disponível para baixar, para começar a jogar basta atualizar o seu jogo no console ou computador e a competição já estará liberada no menu inicial do jogo. A DLC de Copa do Mundo Feminina 2023 é compatível com os mesmos dispositivos e plataformas do FIFA 23: Playstation 5, Playstation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One e computador.

FIFA PREVÊ CAMPEÃ DA COPA

Como de costume, o FIFA sempre faz simulações dentro do jogo os com campeonatos mundiais. Antes da copa do Qatar em 2022, que também teve uma DLC exclusiva para a copa, eles realizaram uma simulação de todo o campeonato, e no final a previsão era de que a Argentina seria a grande campeã da copa. Vale lembrar também que a EA Sports acertou outros três títulos como a Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e França em 2018.

Para a Copa do Mundo Feminina que acontece neste ano não foi diferente, mais uma vez fizeram uma previsão, o FIFA 23 simulou a competição e os Estados Unidos foram os vencedores do torneio . Essa pode ser a quinta vez consecutiva que a desenvolvedora acerta o vencedor da Copa através de simulações no jogo. Além disso, ela também prevê que o Brasil não terá um bom desempenho na competição, sendo eliminado na já na fase de grupos.

Se essa previsão vai se concretizar ou não, só saberemos a partir do dia 20 julho, data do início da competição, com a grande final marcada para o dia 20 de agosto. Até lá aqueles que curtem jogar um FIFA já vão poder sentir o clima de copa, e quem sabe até acertar a seleção campeã com suas próprias simulações no jogo também.