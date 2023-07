Veja como obter acesso ao beta fechado de The Crew Motorfest

A Ubisoft está disponibilizando 100 mil acessos para um teste antecipado do The Crew Motorfest. O game só será lançado no dia 14 de setembro, mas para aqueles que quiserem ter um gostinho do jogo antes do lançamento, essa é uma ótima oportunidade. O teste antecipado estará disponível entre os dias 21 e 23 de julho para PS5, Xbox Series X e PC (Ubisoft Connect).



Para se inscrever, basta acessar o site oficial da Ubisoft (https://redeem.ubisoft.com/the-crew-motorfest/pt-BR) e inserir o código de resgate PLA3-NNKF-7TAN-9HPB. Você também precisará fazer login na sua conta da Ubisoft. Após se inscrever, fique de olho na sua caixa de mensagem, você receberá um e-mail com a confirmação do seu acesso ao beta do The Crew Motorfest .