TECNOLOGIA

IA: por que a Bahia deveria seguir Goiás e Piauí?

Estudo da PwC estima que a Inteligência Artificial poderá adicionar até US$ 15,7 trilhões à economia global até 2030

Goiás instituiu a primeira legislação estadual de fomento à IA do país. A lei cria estruturas para democratizar o acesso à tecnologia e fomentar inovação com responsabilidade. >

• A criação do Centro Estadual de Computação Aberta e Inteligência Artificial, que disponibiliza poder computacional para pesquisadores, empreendedores e órgãos públicos. >

• A implementação do Sandbox Estadual Permanente de Inteligência Artificial, um ambiente regulatório seguro para a experimentação de soluções inovadoras. >

• A criação do Núcleo de Ética e Inovação em IA (NEI-IA), uma instância multissetorial que assegura governança democrática e orientada por valores. >

No mesmo sentido, o Piauí foi o primeiro estado a criar uma Secretaria de Inteligência Artificial e Economia Digital, institucionalizando o compromisso com o desenvolvimento da IA. A secretaria lidera iniciativas como a inclusão de disciplinas de IA no currículo escolar e programas de inovação aberta, especialmente na segurança pública. >