BRUNO WENDEL

Após tráfico expulsar moradores, policiamento é reforçado no ‘Minha Casa Minha Vida’

Uma das ações acontece no Conjunto Residencial Fazenda Grande II

“Além do policiamento, estamos levantando as informações com as lideranças comunitárias, para saber quem são as pessoas que estão fazendo isso, para que as operações sejam realizadas”, declara o tenente-coronel Júlio César, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, que atende toda a região de Cajazeira, Fazenda Grande, Boca da Mata e Águas Claras, onde existem outros programas habitacionais do governo federal, destinados a pessoas de baixa renda. >