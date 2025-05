COLUNA BRUNO WENDEL

Mais de 400 votos: eleita a nova diretoria da Associação do Ministério Público

Chapa foi eleita para o biênio 2025–2027

A chapa “Unir, avançar e defender”, capitaneada pelo promotor de Justiça Lucas Santana, foi eleita nesta quinta-feira (15) para dirigir a AMPEB (Associação do Ministério Público da Bahia) no biênio 2025–2027. Única a concorrer no pleito deste ano, a chapa recebeu 404 votos. Também foram registrados 15 votos em branco e nove nulos, totalizando 428 votantes. >