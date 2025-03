COLUNA BRUNO WENDEL

Delegado ligado ao tráfico recebeu quase R$ 1 milhão de salário mesmo demitido da PC

O policial liderava esquema de corrupção em duas cidades do interior baiano

Um dos delegados demitidos por envolvimento com o tráfico de drogas em duas cidades baianas, Josivânio da Rocha Araújo recebeu salário durante 6 anos e um mês, um total de R$ 951.368,12. Um processo administrativo de reparação de danos foi instaurado nesta terça-feira (25), conforme publicação no Diário Oficial. >

Josivânio era delegado de Monte Santo e foi demitido pelo então governador do estado, Rui Costa, em 09 de janeiro de 2019. Além dele, também foi exonerado o titular da delegacia de Cansanção, Carlos Roberto Botelho Vasconcelos. Ambos foram alvos da Operação Monte Santo, no ano de 2011. >

À época, segundo as investigações em 2011, a quadrilha atuava em várias frentes, recebendo dinheiro de traficantes para beneficiar atividades deles. As apurações apontaram também que os criminosos extorquiam pessoas abordadas em blitze e vazavam informações de operações de combate às drogas. >

Além dos delegados, foram presos, na época, o advogado e ex-procurador do município de Cansanção Alexsandro Soares Andrade; o soldado PM Jullian Ross Dias Serafim, que era lotado no município de Senhor do Bonfim; além dos “X-9” Cleudson de Santana Campos, apelidado por Clayton e Lindon Johnson Salvador Lopes que, mesmo não recebendo salário de nenhuma instituição, tinham amplo acesso inclusive no Fórum, o que lhes dava condições de promoverem o vazamento de informações. Durante a operação foi preso em flagrante Gildemar Gomes da Silva, conhecido por "Burrego", motorista do advogado que atendendo pedido do patrão, ajudou a esconder armas.>