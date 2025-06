COLUNA BRUNO WENDEL

Nove tiros: homem é executado em frente a adega; veja

Assassino troca de armas durante o crime na zona leste de São Paulo

A polícia apura a execução de Clayton Henrique Bezerra de Oliveira, morto com nove disparos em frente a uma adega na Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira (3). Ele era ex-funcionário do estabelecimento. >

No vídeo, compartilhado em redes sociais, o atirador, usando um boné, dispara contra Clayton, que falava ao celular. Após esgotar as balas do revólver, o autor trocou de arma e continuou os disparos. >