Traficantes obrigam suspeito de roubo a usar calcinha fio-dental: 'ladrão, vacilão'

A vítima do assalto seria um motorista por aplicativo

Um homem acusado de roubo foi obrigado a 'desfilar' de biquíni fio dental pelas ruas do Bairro da Paz. No vídeo, que começou a circular nesta quarta-feira (7) nas redes sociais, ele aparece com o traje e uma placa de papelão com a frase: "ladrão, vacilão". >