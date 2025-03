BRUNO WENDEL

Vingança: homem é absolvido em julgamento, retornar à Retirolândia e acaba morto

Suspeito é o irmão de um homem que a vítima matou

A Polícia Civil apura a morte de Antônio Alan Rodrigues de Oliveira, de 40 anos, surpreendido por um homem, que atirou nele e fugiu em um veículo, na Rua Rosalvo Madureira, na cidade de Retirolândia. Antônio foi assassinado com três tiros quando entrava no carro dele. >

O principal suspeito é o irmão do homem que Antônio matou, e que ainda não foi localizado. Em 2015, Félix Rodrigues da Silva encostou no retrovisor do carro da vítima e por isso teve a vida ceifada. >