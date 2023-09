A música que toca dentro da sua cabeça

Fiquei passada ao ler algo parecido sobre essas canções que só nós escutamos, como se tocassem dentro do nosso corpo, num desses romances autobiográficos de Emmanuel Carrère. É que isso de ter uma jukebox no ouvido forja sentidos em qualquer lugar. O que escuto enquanto escrevo agora? Ah, Lenny Kravitz canta It Ain't Over 'Til It's Over.