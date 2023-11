A última poca zói do pacote antes do apocalipse

Essa é a minha última coluna do ano. A última raspa no tacho de assuntos, a última coca-cola já sem gás, a última bolacha do pacote. Foi a conta certa para encerrar o ano antes de cair na besteira de pirar. Paro antes.



Nada de Natal na cozinha, nada de trabalhar até o último minuto, durante e depois da queima de fogos; nada de engatar confraternizações, Natal e Reveillon para fazer aquela "melhor grana do ano". Para mim nunca é a melhor grana do ano, porque a melhor grana do ano para mim é aquela que me faz circular, viajar de carro, de barco, de trem, de avião para algum lugar onde haja pessoas afins ansiosas pela minha chegada; pessoas que adoram a minha comida, o meu jeitão, respeitam e confiam de olhos fechados no meu trabalho. De preferência longe do caos, onde seja possível mirar o céu, e intercalar o trabalho com um mergulho aqui ou uma surra de cachoeira acolá. Trabalhar para viver e não o contrário.