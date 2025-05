BOCA LIVRE

Sem bebidas alcoólicas, ressacas e fervos noturnos: abstinência é o novo hit

Pesquisas apontam para um sem-fim de direções; psicanalistas explicam transtornos; a indústria inventa Tanqueray e Freixenet sem álcool; produtores promovem festas diurnas na hora do café da manhã; donos de boates decretam falência e os poucos inimigos do fim que ainda restam vagam órfãos noite adentro rogando por uma saideira à meia-noite do sábado antes que o boteco os despeje.>

Na minha percepção, essa mudança de comportamento é protagonizada por pessoas de um perfil bem distinto: brancas em geral, que frequentam as melhores academias com trajes Track&Field, e são orientadas por nutricionistas que prescrevem Whey. Essas pessoas não querem fugir da realidade sintética das redes, elas gostam de pertencer àquilo e realmente precisam de um Iphone de última geração para manter o padrão de qualidade de sua imagem. Para isso seguem rigorosamente a cartilha do viver bem e melhor e por muito mais tempo. Elas percebem, e isso é bom, que o álcool e o desregramento acabam com a pessoa, que as envelhecem, que lhes rouba o viço, a energia, o brilho. E é claro que esse público diurno - da academia, da praia, da salada, do suco verde, do corpão - vai trocar fácil a balada noturna que compromete o sono da beleza (porque remam às 6h) por uma balada diurna, com bebidas sem álcool à base de cafés e matchás (e uma série de novos produtos bacanérrimos e oportunos - que eu amo, inclusive), na hora do café da manhã sem comprometer nem um tostão de sua vitalidade. Faça uma pesquisa na internet e veja se não é esse o público das festas sem álcool. >