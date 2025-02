DE TUDO QUE EU VEJO

Não deixe para depois

Se dedicarmos ao menos alguns minutos por dia ao que nos nutre, estaremos vivendo melhor

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 08:00

Viva sua melhor vida Crédito: Shutterstock

Um amigo jornalista herdou do pai mais de 600 vinis. Quando criança, levou uma bronca ao ouvi-los sem permissão. O pai, ciumento da coleção, acabou não aproveitando como gostaria – a rotina, o dia a dia, sempre adiavam esse momento. Ele faleceu sem realmente vivenciar os próprios discos. Essa história me lembrou de Jula, que viralizou recentemente ao criar o Listening Party, um projeto onde escuta e compartilha a coleção de 10 mil discos deixada pelo pai, Richard, um músico e professor de literatura que estava sempre à procura da poesia na música. Ela posta suas descobertas no TikTok (@soundwavesoffwax), explorando décadas e gêneros que seu pai adorava. O vinil é só uma metáfora para a vida. Quantas vezes adiamos algo que nos faz bem? A rotina atropela, e o tempo passa. Mas, se dedicarmos ao menos alguns minutos por dia ao que nos nutre, estaremos vivendo melhor. Afinal, o tempo vale mais do que dinheiro – e não volta.>

#seuouvir

Galaxy Buds3 Pro Crédito: divulgação

#design

O trabalho da designer e filmmaker brasileira Marina Willer e do Pentagram (o mais icônico estúdio de design do mundo) podem ser apreciados na Royal Academy of Arts, em Londres, na exposição Brasil, Brasil: The Birth of Modernism. A mostra reúne 130 obras de 10 grandes artistas brasileiros, como Tarsila do Amaral, Djanira, Alfredo Volpi, Candido Portinari e o baiano Rubem Valentim. Marina e sua equipe assinam a identidade visual da exposição, incluindo o logotipo que forma a bandeira do Brasil por meio de um arranjo tipográfico. Sensacional!>

Logotipo da mostra forma a bandeira do Brasil por meio de um arranjo tipográfico Crédito: divulgação

Sala destinada à obra do baiano Rubem Valentim Crédito: divulgação

#bordado

Que tal embarcar em uma jornada de descoberta e expressão através do bordado? Em Salvador, a artista visual e designer Dôra Araújo oferece aulas personalizadas no Jardim Apipema e no Rio Vermelho. Cada participante explora e aprimora suas habilidades conforme seus interesses. Especialista em bordado 3D, ela traz toda a sua expertise para guiar o processo criativo. Saiba mais no @vembordarcomdora.>

#NYjaponesa

A influência japonesa nunca esteve tão forte em Nova York, e um dos exemplos mais curiosos dessa tendência é Jarvis, o robô barista da Muji. Criado pela @artly.coffee, ele prepara cafés sob medida para os clientes e já virou uma atração à parte nas lojas da rede em Manhattan, como a do Hudson Yards e a recém-inaugurada Muji Food Market, dentro do Chelsea Market. A novidade reforça a fusão entre tradição e tecnologia, trazendo um toque futurista ao ritual do café. Mais nipônico impossível.>

#comunidade

A inteligência artificial já está entre nós. A questão agora não é mais quando ela vai chegar, mas como vamos usá-la da melhor forma, portanto, o que realmente define a próxima grande onda do mercado digital não é a tecnologia, mas a comunidade. Cada vez mais precisamos criar conexões e fortalecer o senso de pertencimento. Esse é o diferencial humano – algo que a IA jamais poderá substituir. Fique de olho nisso.>

#slowhome

Adote o conceito de Slow Home. Uma casa desorganizada consome energia – você perde tempo procurando coisas, arrumando excessos ou lidando com um espaço que não funciona para você. O Slow Home propõe ambientes mais funcionais, aconchegantes e conectados ao essencial, deixando de lado modismos passageiros e acúmulo desnecessário. O foco não é só estética, mas praticidade: menos coisas, mais qualidade de vida – e mais tempo para o que realmente importa.>

#SPArte2025

A 21ª edição da SP-Arte acontece de 12 a 16 de abril, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. São 200 participantes nacionais e internacionais, trazendo um panorama do circuito artístico e do design autoral contemporâneo. Entre os expositores de Salvador já estão confirmados a Acervo Galeria, a Paulo Darzé e RV Cultura e Arte. Além de uma imersão estética, a feira é uma ótima oportunidade para entender a força desse mercado gigante e singular.>

#appleinvites

Organizando um evento? O Apple Invites é um novo app para iPhone que permite criar e compartilhar convites personalizados, disponível na App Store e na Web. Os anfitriões podem escolher imagens, adicionar informações sobre o clima, mapas e até criar playlists colaborativas no Apple Music. Usuários do iCloud+ podem criar convites, mas qualquer pessoa – independentemente de ter um dispositivo da Apple – pode confirmar presença. O app ainda conta com integração com álbuns compartilhados, permitindo que convidados adicionem fotos e vídeos, desde que usem o iOS 18 ou superior.>

#anodaserpente

A serpente divertida da De Tudo Que eu Vejo Crédito: divulgação

O Ano Novo Lunar começou em 29 de janeiro, marcando o início do Ano da Serpente no calendário chinês. Associada à sabedoria, intuição e transformação, o animal simboliza um período propício para introspecção e renovação. A imagem é uma criação minha para o estúdio de design @detudoqueeuvejo.>

#Mãeana

Mãeana tem que ser admirada em camadas Crédito: divulgação

Se você ainda não viu um show de Mãeana, não sabe o que está perdendo. Com uma estética marcante e um repertório que emociona, ela transforma suas apresentações em verdadeiras experiências sensoriais. Não à toa, a cantora e seu marido, o músico Bem Gil, serão rainha e rei dos Mascarados no Carnaval de Salvador. O desfile será no próximo dia 27, no circuito Barra-Ondina.>

#kitDisney

Quem já conhece a coluna sabe que a gente por aqui ama papelaria. A dica dessa semana é a linha de produtos oficiais Disney para estilos e gostos diversos, desde o minimalista até o mais descolado. Eu escolhi o kit com cinco bloquinhos de anotações que vão ajudar a organizar o planner ou bullet jornal. Cada um tem 20 folhas destacáveis, mais grossas, que não deixam a tinta da caneta vazar para o outro lado do papel. Achei na Amazon por R$ 29,90.>